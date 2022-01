A 21 filmből álló versenyprogram, mint ahogy azt már említettük, idén is tele volt a legnevesebb filmrendezők munkáival, de persze a külső szemlélő számára kevésbé ismert művészek is tiszteletüket tették a Mostrán. – A versenyt többnyire a hollywoodi alkotások dominálják, de ez nem jelenti azt, hogy a világ többi tájáról érkező művészfilmek ne lennének jelen – árulja el a szakember az idei kínálatról, és annak diverzitásáról. – Idén például kínai animációs film is szerepelt a versenyprogramban, de láthattunk többek között ausztrál, latin-amerikai vagy cseh-szlovák-ukrán koprodukcióban készült filmet is. Témaválasztásukban, megközelítésükben, művészi kifejezésmódjukban is nagyon különböző alkotások méretnek meg egy-egy fesztivál versenyében, ezért is olyan nehéz a zsűri dolga – fűzi hozzá.