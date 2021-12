Hangsúlyozta: az operatív törzs folyamatosan működik, ma is tart sajtótájékoztatót, Pintér Sándor belügyminiszter pedig fogadja hat párt képviselőit. A Nemzeti Népegészségügyi Központ is folyamatosan dolgozik, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pedig a konzuli szolgálaton keresztül gondoskodik a tájékoztatásról és szükség esetén a segítségnyújtásról. A japán hajón megbetegedett magyarral is ők tartják a kapcsolatot, az ő második vizsgálatának egyelőre nincs eredménye – mondta.

Gulyás Gergely miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2020. február 27-én

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI