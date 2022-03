A főpolgármester megszólalt a Mediaworks Hírcentrumnak, a több szocialista politikust is érintő vesztegetési botrány kapcsán. A főpolgármester szerint az ügy csupán kampányfogás. Azt a nyomozóhatóságokra bízza, hogy a tanúvallomásnak mi a valóságalapja és szerinte Horváth Csabának ás Molnár Zsoltnak is helye van az ellenzéki listán. A tanúvallomásban az MSZP-s Baja Ferenc neve is szerepel, aki Karácsony Gergely informatikai főtanácsadójaként kaphatott több tízmillió forintot. Karácsony Gergely a Mediaworksnek azt mondta:

Beszélgettem vele néhány alkalommal, nevezhetjük ezeket tanácsoknak is.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés rendes ülésén a Városháza Dísztermében 2022. január 26-án. Fotó: MTI/Bruzák Noémi