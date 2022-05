Egy a világtól eldugott helyen, disznóöléssel egybekötött politikai rendezvényre gyűlt össze a Jobbik vezérkara egy Szamos-parti vendégházban. A fontosabb politikusok közül egyedül Szilágyi Györgyöt nem hívták meg ide, de az élettársát igen. A hölgy hiába kérte kifejezetten, hogy választókerületi politikusként ne kelljen egyedül mennie, a kérését megtagadták és arra kötelezték, hogy egyedül érkezzen - írja a Bors.

A rendezvény főszervezője, aki tegnap már külön nyilatkozatban tiltakozott mindenféle gyanúsítás ellen, Jakab Péter legfőbb szövetségese, Földi István, a párt szabolcsi országgyűlési képviselőjelöltje. A Bors úgy értesült, hogy Földi ma kulcsszerepet játszhat Jakab újraválasztásában, a kiesett, feloszlott Jobbik-szervezeteket ugyanis ő pótolta villámgyorsan, bármi áron aláírásokat gyűjtve.

Földi már az érkezéskor közölte áldozatával, hogy erőszakot fognak tenni rajta

Forrás: Bors

A feljelentés szerint Földi volt az, aki a nemi erőszak későbbi áldozatával már a bejáratnál közölte, hogy

"de szerencsés ez a Szilágyi", és hogy "ma itt meg leszel b…va".

A Bors jobbikos forrásai rámutattak arra, hogy Szilágyi György Jakab politikai ellenlábasának számít a Jobbikban így több jel is arra utal, hogy a nemi erőszakot, akár a maffiában, Jakab szövetségesei egyfajta elképesztő politikai büntetésnek szánták. Ezt támasztja alá, hogy a Bors információi szerint az etikai beadványban, illetve a büntetőfeljelentésben Jakab Péter sofőrje, Hajnády K. Endre és egy másik neves jobbikos politikus neve is szerepel. Mindez válasz lett volna arra, hogy Szilágyi a párton belül több esetben is Jakabbal szemben foglalt állást.

A bűncselekmény estéjén az áldozatot, Szilágyi élettársát folyamatosan megalázták, fogdosták, sőt arra kényszerítették, hogy egyfajta házicselédként(!) kiszolgálja Jakab Pétert. Folyamatosan közölték vele, hogy itt ma este „meg lesz b…va”, miközben több esetben is durván megfogdosták.

Az egyre kétségbeesettebb hölgy végül Jakab Péter testőrjéhez menekült, tőle próbált segítséget kérni, hiába.

Az erőszak helyszíne, itt mulattak a jobbikosok

Forrás: Bors

A Bors megtalálta a bűncselekmény helyszínét, egy a világtól gondosan eldugott, lakott helyektől távol eső vendégházat Ököritófülpös közelében. A „horgásztanya” néven futó épület a helyi önkormányzat tulajdona, de az ököritófülpösi horgászegyesület a fenntartója. Azt bárki kibérelheti, Földiék azonban feltehetően jutányos áron, vagy ingyen jutottak hozzá az ingatlanhoz, Földi ugyanis közeli ismerőse a horgászegyesület alelnökének.

Borítókép: Jakab Péter és Földi István, forrás: Bors