Ferenc pápa vasárnapig tartó apostoli útjáról és a látogatásához kapcsolódó minden nyilvános eseményről beszámol a közmédia szinte valamennyi csatornája. A Duna tévécsatornán, illetve a Kossuth rádióban szombaton és vasárnap is két-két élő közvetítés lesz látható, hallható.

Óriási gesztus, hogy a Szentatya felkeresi a görögkatolikusokat

Ferenc pápánál különösen is azt látjuk, hogy a keleti egyházak felé nagyon érzékeny, és ha meglátogat egy országot és van ott keleti egyház, akkor ő velük is keresi a kapcsolatot. Nekünk különösen nagy öröm, hogy így történik ez Magyarországon is – mondta a Magyar Nemzetnek Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita annak kapcsán, hogy a Szentatya a görögkatolikusokat is meglátogatja budapesti útján. Az egyház főpásztorával készült interjúból az is kiderül, hogy Ferenc pápa egy sajátos szertartásban kapcsolódik be szombaton, miután a római katolikus Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplomból a szomszédos Rózsák terei görögkatolikus parókiára is betér.

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája beszédet mond a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum átadásán 2023. április 13-án

Beszédet mond a szentatya

Délelőtt 10 óra 15 perckor, a budapesti Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet templomban több száz nehéz sorsú emberrel, szegényekkel, hajléktalanokkal, menekültekkel és a magyarországi kisebbségek tagjaival találkozik a szentatya – írja a Magyar Nemzet.

A várhatóan körülbelül egyórás eseményen Spányi Antal székesfehérvári püspök, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia karitatív és szociális ügyekkel megbízott vezetője, a Katolikus Karitász püspök elnöke mond köszöntőt, majd Ferenc pápa beszél a jelen levőkhöz. A tervek szerint a szentatyát egy menekült család is köszönti majd, ők rövid műsorral is készülnek, emellett többen is tanúságot tesznek a hitükről Ferenc pápa előtt. A rendezvényen szentmise nem lesz, de közös imádság, liturgikus és dicsőítő éneklés igen, és a hívek a végén pápai áldást kapnak.

Vak gyerekekkel, menekültekkel, szegényekkel és fiatalokkal találkozik Ferenc pápa

Ma délelőtt vak gyerekekkel, majd menekültekkel, hajléktalanokkal, szegényekkel, délután pedig fiatalokkal találkozik Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatása második napján.

Ferenc pápa fogadása a Szent György téren 2023. április 28-án

Ferenc pápa szombat reggel magánlátogatást tesz a vak gyerekeket gondozó Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonban.

Az egyházfő ezt követően a budapesti Rózsák terén található Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban szegényekkel és menekültekkel találkozik, majd átmegy a szintén a téren lévő Istenszülő oltalma-templomba a görögkatolikus közösséghez.

Szombat délután a Papp László Budapest Sportarénában fiatalokkal találkozik. A tervek szerint Ferenc pápa golfkocsival jár majd körbe a fiatalok között.

Az egyházfő este magántalálkozón fogadja a magyarországi jezsuita közösséget szálláshelyén, az Apostoli Nunciatúrán.

Ferenc pápa magyarországi tartózkodását péntektől vasárnapig folyamatosan követhetik a HírTV-n. Az előkészületekről és a szentatya programjáról minden részlet megtalálható a HírTV oldalán.

Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani szombaton és vasárnap Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint ideiglenesen, egy-egy időszakban fontos útvonalakat zárnak le és számos helyen korlátozzák a parkolást.

Lezárják:

2023. április 29-én 8 óra 15 perctől 8 óra 45 percig a Budapest XII., Stromfeld Aurél út – Orbánhegyi út – Istenhegyi út – Mátyás király út útvonalat.

2023 április 29-én 4 órától 11 óra 30 percig a Budapest VII., Rózsák terét körben, Dohány utcát az Alsó erdősor és a Rottenbiller utca között.

2023. április 29-én 9 óra 30 perctől 11 óra 45 percig a Budapest I., V., VII., VIII., XI. és XII., Mátyás király út – Istenhegyi út – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Erzsébet híd – Szabad sajtó út – Kossuth Lajos utca – Astoria – Rákóczi út – Szövetség utca – Dohány utca – Rózsák tere útvonalat.

2023. április 29-én 12 órától 17 óra 30 percig a Budapest XIV., Ifjúság útját.

2023. április 29-én 16 órától 18 óráig a Budapest I., V., VII., VIII., XI., XII. és XIV., Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Erzsébet híd – Szabad sajtó út – Kossuth Lajos utca – Astoria – Rákóczi út – Baross tér – Kerepesi út – Ifjúság útja útvonalat.

2023. április 29-én 12 órától – 2023. május 1-jén 6 óráig a Budapest V., Báthory utcát a Honvéd utcától a Vértanuk teréig, Alkotmány utcát a Honvéd utcától a Szemere utcáig, Akadémia utcát a Zoltán utcától a Kossuth térig, Nádor utcát a Zoltán utcától a Garibaldi utcáig, Vértanuk terét.

2023. április 29-én 22 órától – 2023. április 30-án 14 óráig a Budapest V. és XIII., Újpest rakpartot a Jászai Mari tértől, Széchenyi felső rakpartot a Jászai Mari tér és a Kossuth tér között, Balaton utcát a Falk Miksa utca és a Széchenyi felső rakpart között, Honvéd utcát a Markó utca és az Alkotmány utca között, Szalay utcát a Szemere utca és a Kossuth tér között, Szemere utcát a Szalay utca és a Báthory utca között, Alkotmány utcát a Bajcsy Zsilinszky út és a Szemere utca között, Vadász utcát a Kálmán Imre utca és az Alkotmány utca között, Hold utcát a Kálmán Imre utca és az Alkotmány utca között, Kálmán Imre utcát a Honvéd utca és a Kozma Ferenc utca között, Báthory utcát a Honvéd utca és a Hold utca között, Lipót Garázs Vértanuk tere felőli le- és feljáratát, Nádor utcát a Zoltán utca és a Széchenyi utca között, Akadémia utcát a Széchenyi utca és a Zoltán utca között.

Tilos megállni:

2023. április 29-én 0 órától – 2023. április 29-én 22 óráig a Budapest VII. és XIV., Dózsa György út mindkét oldalán a Verseny utcától a Kerepesi útig.

2023. április 29-én 6 órától – 2023. április 30-án 14 óráig a Budapest V. és VI., Széchenyi rakpart mindkét oldalán Jászai Mari tértől a Kossuth térig, Balaton utca mindkét oldalán a Falk Miksa utcától a Széchenyi rakpartig, Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi rakparttól a Honvéd utcáig, Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalay utcától a Balaton utcáig, Honvéd utca mindkét oldalán a Markó utcától a Báthory utcáig, Kálmán Imre utca mindkét oldalán a Honvéd utcától a Kozma Ferenc utcáig, Kozma Ferenc utca mindkét oldalán az Alkotmány utcától a Báthory utcáig, Akadémia utca mindkét oldalán a Széchenyi utcától a Garibaldi utcáig, Széchenyi rakparton a Garibaldi utcától a Széchenyi utcáig, Garibaldi utca mindkét oldalán a Nádor utcától az Akadémia utcáig, Zoltán utca mindkét oldalán a Szabadság tértől a Széchenyi rakpartig, Steindl Imre utca mindkét oldalán a Nádor utcától a Széchenyi rakpartig.

Ferenc pápa budapesti látogatása - 2023. április 29., a programokhoz kapcsolódó közlekedési korlátozások

Vasárnap 1 órától 12 óráig le lesz zárva a Szent István körút - Bajcsy-Zsilinszky út - Bank utca - Széchenyi utca - Duna által határolt terület, valamint 14 óráig az Újpest rakpart a Jászai Mari tértől, a Széchenyi felső rakpart a Jászai Mari tér és a Kossuth tér között, valamint az Alkotmány utca, a Honvéd utca, a Szalay utca, a Szemere utca egy-egy szakasza.

A lezárások érintik mindemellett a Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló út - BAH csomópont - Hegyalja út - Erzsébet híd - Március 15. tér - Pesti alsó rakpart - Markó utca - Balassi Bálint utca - Kossuth Lajos tér útvonalat, majd a VIII. kerületi Szigony utcát és Práter utcát is.

Ferenc pápa elutazásának tervezett idejére, vasárnap 17 órától 18 óráig lezárják a Szigony utca - Baross utca - Illés utca - Korányi Sándor utca - Üllői út - Könyves Kálmán krt. - Gyáli út - Nagykőrösi út - M5-ös autópálya - M0-s autóút - M4-es autóút - Liszt Ferenc-repülőtér 2. útvonalat.

A pápalátogatás miatt időszakosan nem parkolhatnak autók például a Károly körút, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Rákóczi út, a Baross tér, a Kerepesi út, a Könyves Kálmán körút, a Pázmány Péter sétány egy-egy szakaszán, valamint a Műegyetem felső rakpart teljes területén.

Azok az autótulajdonosok, akik megszegik a parkolási tilalmat és a gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy autójukat hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről. A telefonszám április 30-án 24 óráig üzemel.

A további forgalmi változásokról és lezárásokról a https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/papalatogatas-forgalomkorlatozasok linkre kattintva lehet tájékozódni. Az oldalon a BRFK a fővárosi autóforgalomban várható ideiglenes korlátozásokat jelző térképet is közzétett.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a korlátozások a járataikat is érintik, ezért a fővárosban hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni. A bkk.hu/papalatogatas oldalon magyarul, a bkk.hu/papalvisit oldalon angolul is percre pontosan lehet követni a közlekedési változásokat.

A Ferihegyi repülőtérre vezető utat pénteken 10 és 11 óra között, vasárnap pedig 16.50 és 17.30 között lezárják, és a környező útvonalakon is kell korlátozásokra számítani, ezért ezekben az időszakban a repülőtérre közlekedő buszjáratok - 100E és 200E - nem tudják megközelíteni a Liszt Ferenc-repülőteret. A BKK azt kéri, hogy a késések elkerülése érdekében korábban induljanak el az utasok a reptérre.

A vasárnapi mise helyszíne, a Kossuth Lajos tér megközelítésére a metrót, valamint a 2-es, a 4-es és a 6-os villamost ajánlják (a 2-es metró a Kossuth téren várhatóan 11 óráig nem áll meg).

