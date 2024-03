Egy másik fővárosi kerület, Óbuda baloldali önkormányzatánál korrupciós ügyek miatt tartott házkutatást a rendőrség, és négy munkatársukat be is vitték. Zila János elmondta: egy olyan ember áll itt a középpontban, aki megfordult a kispesti szocialista önkormányzat körül. Arról is vannak hírek, hogy a XVIII. kerületi DK-s polgármesterrel is voltak ügyei. Szóba kerül ebben az ügyben Szabó Tímea (Párbeszéd) országgyűlési képviselő kampánya és Karácsony Gergely főpolgármester 99 mozgalma is. Itt önkormányzati pénzeknek a visszaosztásáról és azok korrupciós felhasználásáról van szó – fejtette ki az elemző.

Az Igazság órájának vonatkozó adását itt nézhetik meg: