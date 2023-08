– Már 2022-ben elkezdődtek és az idei évben fejeződtek be a „Belvíz és csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése II.” pályázat kivitelezési munkái 69,5 millió forint értékben – kezdte a felsorolást Vilmos István, Vállaj polgármestere. – A pályázat az első ütemből kimaradt csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása mellett az önkormányzat tulajdonában lévő halastó iszapolását, az elvezető árok és a műtárgyak rekonstrukcióját is tartalmazta. Így megszépült a tó környezete és ismét horgászható lett.

Halastó iszapolás után

– A tavalyi évben kezdődött a „Kommunális eszközök beszerzése” pályázatunk 11,5 millió forint összegből. Az idén sikerült valamennyi eszközt megvásárolnunk, így a mindennapokban használt munkagépek nagyban segítik a településen végzendő munkáinkat. A Magyar Falu Program keretében nyertünk 19,6 millió forintot az orvosi szolgálati lakás korszerűsítésére, melynek köszönhetően a szolgálati lakás elektromos hálózatát, a konyhát, a gépkocsitárolót, annak környezetét és az irattárat tudtuk felújítani.

Fejlődő infrastruktúra

– Szintén a Magyar Falu Programban nyertünk közel 35 millió forintot új zárt temetkezési helyszín (ravatalozó) építésére, amelyet már régen várt a lakosság.

Amint megkapjuk a szükséges engedélyeket, el is indulhat a beruházás. Ezzel párhuzamosan a képviselő testület a régi ravatalozó állag megóvása és felújítása mellett is döntött. Ehhez a szükséges közel 5 millió forintot saját forrásból biztosítjuk. Ezek a munkák hamarosan befejeződnek.

A testület szintén saját forrásból tervezi a település aszfaltos útjainak a kátyúzását. A felmérések folyamatban vannak.

– Az idei évben is folyik a közmunka programunk. Két területen dolgoznak a közmunkásaink. A mezőgazdasági programban a konyhakerti és szántóföldi növények mellett az uborkatermesztés és a sertéstartás a legnagyobb bevételt jelentő tevékenységünk. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az idei évben a szociális programban már nem engedélyezték a települési járda felújítást, aminek keretében az előző években Vállaj jelentős részén megújultak a járdáink. Örömmel mondhatom, hogy sokan elhelyezkedtek versenypiaci munkahelyeken, így mindössze 23 főt foglalkoztunk a közmunka programban. A vállajiak teljes foglalkoztatottsága mellett a dolgozók jelentős része a szomszédos településekről jár hozzánk.

Hathatós segítség

– Minden évben támogatjuk a lakosságot különböző pályázati és saját forrásból. Az idén sem lesz ez másképp. A szociális tűzifa pályázatunkon 71 köbméter kemény lombú tűzifát nyertünk, amelyhez az önerőt és az egyre nagyobb összegű fuvar költséget biztosítjuk. A tűzifa beszerzése folyamatban van. Óvodásaink, általános, valamint középiskolásaink szüleit is segíteni szoktuk óvodakezdési, beiskolázási támogatással. Az egyetemista hallgatókat a beiskolázási támogatás mellett a Bursa Hungarica pályázattal is segítjük. Az idei évben is javasolni fogom a képviselő testületnek, hogy kedveskedjünk a lakosságnak karácsonyra a már jól bevált vásárlási utalvánnyal, amelyet a helyi vegyes boltokban tudnak levásárolni. Így a lakosság mellett a vállaji kereskedőket is patronáljuk.

Színes programok

– Pünkösdkor megrendeztük a nagy népszerűségnek örvendő Strudli-fesztivált. Az ide látogatók már nagyon várták a strudli kóstolást, a színvonalas kettesfogathajtó versenyt, a neves fellépőket és a kiváló hangulatú koncerteket. A sok ezer vendég mellett a Vállajiak ismét ingyen látogathatták a rendezvényt. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a világhírű Cantemus vegyeskar a vállaji római katolikus templomban ünnepelte 25 éves megalakulását. Reményeink szerint idén is megszervezhetjük a nyugdíjas találkozót, ahol a helyi szépkorúakkal tölthetünk el egy feledhetetlen délutánt.

Már hagyomány, hogy október 20-án az egyházzal együtt szervezzük a Szent Vendel napi templom búcsút és málenkíj robotos találkozót. Ilyenkor emlékezünk a Vállajról kényszermunkára elhurcolt őseinkre.

– Nagyon várjuk már az újabb pályázatok megjelenését és bízunk benne, hogy a falu tovább fejlődhet és szépülhet.

