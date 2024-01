A fürdőszoba felújítása mindig hosszadalmas és rendkívül fárasztó folyamat. Az ideális fürdő megálmodásától rengeteg idő, erőfeszítés és pénz árán jutunk el a tényleges használatig. Ezért alaposan meg kell tervezni mindent, lépésről lépésre, így kiküszöbölhetjük az esetleges buktatókat. Vannak olyan munkák, amit mi magunk is elvégezhetünk, ilyen például a zuhanytálca cseréje. De bizonyos feladatokhoz érdemes szakember segítségét kérni.

A megfelelő szakember megtalálása azonban ugyancsak kihívást jelent. Összeszedtünk 3 szempontot, amit nem árt figyelembe venni, ha fürdőszoba felújításhoz keresünk szakembert. Ezeket átgondolva garantáltan közelebb jutsz a válaszhoz, és egyúttal álmaid fürdőszobájához is.

1. Hasonlítsuk össze az árakat

Talán nem vitás, hogy a fürdőszoba felújítás egyik legfontosabb tényezője a rendelkezésre álló keret. A felújításra szánt pénzösszeggel okosan kell gazdálkodni, hiszen nem csak a stílusos szaniterekre költjük, hanem sok más, elengedhetetlen szolgáltatásra. Gondoljunk csak a tervekre, a tervező mérnök díjára, az esetleges bontási munkák árára és még sorolhatnánk.

A legnagyobbat viszont akkor bukhatjuk, ha a szakértelmen próbálunk meg spórolni. Tény és való, hogy az adott pillanatban olcsóbb, ha mindent mi csinálunk, de mi van akkor, ha már fél év múlva szervizelni kell valamit. Ne essünk ebbe a csapdába, és ne sajnáljuk a pénzt a megfelelő szakember felbérlésére.

Mielőtt azonban lecsapunk az első szembejövő szakira, érdemes kicsit tájékozódni az árakról. Ma már szinte minden szerelőnek van saját weboldala, ahol feltünteti az általa kínált szolgáltatások árát. Itt arról is kapunk információt, hogy egy egy csomag mit tartalmaz. Akinek belefér anyagilag, lehetősége van a teljes munkát rábízni a szakemberre. De ha valaki szűkösebb keretből gazdálkodik, megteheti, hogy csak bizonyos feladatokra kéri fel a szerelőt.

Az internetnek hála, gond nélkül összehasonlíthatjuk a különböző szakemberek árait, és könnyűszerrel kiválaszthatjuk a számunkra ideálisat. Persze az a legjobb, ha van az ismeretségi körünkben olyan, aki ért a fürdőszoba felújításhoz, mert akkor nem kell attól félni, hogy rajtunk akarja megszedni magát.

2. Ki van a közelünkben?

Szakember keresése közben érdemes azt is figyelembe venni, hogy milyen térségben dolgozik az illető. Rendszerint ezt is feltüntetik a weboldalukon, különösen akkor, ha csak bizonyos körzetekben, vagy vármegyékben vállalnak munkát. Természetesen akkor is érdemes ellenőrizni a “telephely” fekvését, ha a szolgáltatás az egész ország területére kiterjed. Ilyen esetekben általában kiszállási díjat is felszámolnak a munkadíj és az anyagköltség mellett. És nagyon nem mindegy, hogy a szomszédos vármegyéből, vagy pedig az ország másik feléből érkezik hozzánk a mester.

Azonban hiába találunk a közelben egy jó árban dolgozó szakembert, ha be van telve a naptára. A kormány által folyósított számtalan lakásfelújítási támogatás következtében mindenki nekilátott felújítani az otthonát, még az is, akinek egyébként nem lett volna rá szüksége. Ez pedig azt eredményezte, hogy a legjobb, legmegbízhatóbb szakemberek szinte sosem érnek rá, annyi megbízatásuk van már. Nem ritka, hogy már annak örülhetünk, ha két-három hónap múlva elérhető lesz.

És még akkor sem dőlhetünk hátra, ha már megvan az időpont, amikor dolgozni kezdene a szakember. Mert ahhoz, hogy zavartalanul végezhesse a munkáját, valakinek otthon kell maradni, aki kinyitja a lakást, és ismeri a házat annyira, hogy kérdés esetén válaszolni tudjon. Ez pedig jó eséllyel valamelyik szülő lesz, akinek ezért szabadságot kell kivennie a munkahelyén. Ez ugyan problémásnak tűnhet, de inkább pár nap “elpazarolt” szabadság, mintsem egy rosszul felújított fürdőszoba.

3. Kérjünk referenciát

A szakemberek felkutatása során minden lehetséges jelölttől kérjünk referenciát. A weboldalakon egyébként ebből is találunk bőven, legalábbis azoknál, akik valóban megbízhatóak. Referencia nélkül ne fogadjunk fel senkit, hacsak nem ismerjük személyesen, és nem vagyunk 100%-ig meggyőződve a szakértelméről.

Amikor megegyezünk egy szakemberrel, még a munkálatok megkezdése előtt ajánlott mindent lebeszélni. És itt szó szerint mindenre gondolunk. MIndent, a legapróbb részletekig. Ha az elején tisztázzuk, hogy mit szeretnénk, és a szakember is elmondja, hogy ő mit gondol, illetve mit vállal, nem érhet meglepetés.

Nyilván, minden felújítás során akadnak nem várt kellemetlenségek és problémák, de ha mindenki tudja a dolgát, akkor ezek is könnyedén megoldhatóak. Ehhez persze nekünk is együttműködőnek kell lennünk, és nem szabad görcsösen ragaszkodnunk az elképzelésünkhöz. Hiába találtunk ki valamit, ha az nem kivitelezhető, nem várhatjuk el a szakembertől, hogy megcsinálja. És a legkevésbé sem okolhatjuk olyanért, amiről világosan megmondta, hogy nem vállalja.

A fürdőszoba teljes körű felújításához egyébként többféle szakember munkája is szükséges, ezért készüljünk fel arra, hogy ezeket a köröket akár háromszor-négyszer is végig kell futni. A legjobb, ha találunk egy brigádot, ahol együtt dolgozik a vízszerelő, a villanyszerelő és a burkoló is.

