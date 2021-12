„Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a kereskedők nem csak a törvényi kötelezettségnek szeretnének eleget tenni, hanem látják és tapasztalják, hogy a bankkártyás fizetés lehetőségének biztosításával növelik a forgalmukat és javítják a versenyképességüket. Érkezett olyan visszajelzés is a kereskedőktől, hogy sajnos vásárlót veszítettek amiatt, mert nem rendelkeztek korábban ezzel a szolgáltatással. Örömmel tapasztaljuk, hogy a kereskedők mellett egyre több szolgáltató is bevezeti a POS terminált az üzletében, sokan érdeklődnek az egészségügyi területről illetve a szépségiparból is. Az érintésmentes fizetés lehetősége a jelenlegi vírushelyzetben még inkább felértékelődött, hiszen ez a megoldás higiénikusabb, ezáltal biztonságosabb, mint a készpénz használata.” – mondta el tapasztalatait Hlács Judit, a Budapest Bank nyíregyházi fiókjának vezetője.