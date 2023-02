– Nem titkolt célunk, hogy a fejlesztések elsősorban a helyi lakosság komfortérzetének növelését szolgálják – fejti ki Dubay László polgármester. – Rendszeresen vizsgáljuk és megpróbáljuk követni a változó igényeket. "Ahol élünk, érezzük is jól magunkat" elv régóta meghatározó községünkben, talán ezért is nő a lakosság száma, választják sokan településünket állandó lakhelyül.

Fejlődő infrastruktúra

– A kisgyermekes családok körében az egyik legjobban várt beruházásra tehetünk pontot idén, a TOP-1.4.1-19 pályázat segítségével két csoportszobás bölcsőde várja majd a kicsiket. A 28 férőhelyes bölcsőde hat fő részére teremt új munkahelyet. A műszaki átadás-átvétel megtörtént, jelenleg az engedélyeztetési eljárás zajlik, terveink szerint nyár közepén kinyithatja kapuit. Faluprogram pályázatain keresztül utak, járdák, csapadékelvezetők felújítása, építése, valamint intézmények energetikai korszerűsítése történt. Mindezek mellett a fiatalabb korosztály igényeit is figyelembe vettük. Sikerült megújítani a játszótereinket, illetve új játékokkal, kültéri sporteszközökkel egészültek ki közösségi tereink is. A település központjában tavaly átadott sportcsarnok messze meghaladja elvárásainkat. Hétköznap délelőttönként általános iskolásaink díjmentesen használják a jól felszerelt létesítményt, délutánonként baráti társaságok, sportklubok nagyon méltányos összegért vehetik bérbe az épületet. Örömmel mondhatjuk, hogy reggel 8-tól este 21 óráig teljes kihasználás mellett működik az intézmény, számos lehetőséget biztosítva a sportolni vágyóknak. Ennek köszönhetően az épület fenntartása az önkormányzatnak nem jelent plusz kiadást, sőt az elmúlt négy hónap bevétele meghaladta az épület üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat. A délutánok és hétvégék hetekre, hónapokra előre le vannak foglalva különböző eseményekre. Igyekeztünk egy korszerűbb, komfortosabb, minél több igényt kielégítő, művelődési-közösségi teret is magában foglaló centrumot kialakítani, ahol a különböző érdeklődési körrel rendelkező fiatal és idősebb korosztály is egymásra találhat.

– Előttünk álló feladat az elnyert pályázatok megvalósítása: a Vasvári Pál utca szélesítése, Libabokori út felújítása, valamint az energetikai korszerűsítések, melyek a megépült bölcsőde és sportcsarnok épületén a gázfűtés kiváltását szolgálják. Ezáltal ezeknek az épületeknek az üzemeltetési költségei is sokkal kedvezőbbek lesznek a jelenleginél.

