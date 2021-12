Nyíregyháza – Bardi Réka Boglárka 2020-ban került be a Tanítsunk Magyarországért programba.

A legjobb visszajelzés az volt, mikor látta a gyerekek arcán a mosolyt és az örömöt.

– A Nyíregyházi Egyetemen a mentortanárom értesített a lehetőségről. Elmesélte a saját tapasztalatait, melyek többségében pozitívak voltak, ezután gondoltam úgy, hogy én is belevágok – mesélt a kezdetekről Réka, aki hat sényői általános iskolás fiatalt vett a szárnyai alá.

Komoly előkészületek

Az egyetemista lánytól megtudtuk, komoly előkészületek előzték meg a mentorálási folyamatot.

– Az első félévben, amikor felvettem a tantárgyat, akkor az órarendemben heti egy óra szerepelt, ezeken készítettek fel bennünket. Maga a mentorálás a második félévben kezdődött. A sényői srácokat egy élménynapon ismertem meg, egész nap játszottunk és ismerkedtünk, fantasztikus volt – emlékezett vissza a nyíregyházi lány. Elmondta, a Tanítsunk Magyarországért program sem vele, sem a mentorált gyerekkel szemben nem fogalmazott meg konkrét elvárásokat.

– Akkor és úgy találkoztunk, ahogy azt szerettük volna, persze mindent előzetesen egyeztettünk a szülőkkel és az iskolával.

Ez azért is volt jó, mert az órarendemhez tudtam igazítani a találkozókat. Sajnos a koronavírus rányomta az egészre a bélyegét, hiszen a világjárvány pont akkor kezdődött, amikor beléptem a programba. Bár az első félévem egy része jelenléti oktatásban ment, a másodék félévtől teljesen átálltunk az online órákra. Persze a Covid nem csak az én életemet befolyásolta negatívan, hanem a gyerekekét is, nagyon nehezen tudtuk megvalósítani azokat a programokat, amiket előzetesen elterveztem. Sokszor csak online tudtunk „találkozni”, de megpróbáltam a legtöbbet kihozni ezekből így is. A srácok nagyon együttműködőek voltak, rengeteget játszottunk egy online játékon. A srácaim nagyon ügyesek és okosak, így konkrétan tanulni nem kellett velük olyan sokat, de ettől függetlenül gyakran matekoztunk, de gyakran azt is csak a világhálón keresztül. Ezalatt az időszak alatt értettem meg a tanárokat, hogy milyen nehéz is online tanítani – sorolta a program során szerzett tapasztalatokat Réka, aki számára a legjobb visszajelzés a munkájával kapcsolatban az volt, mikor meglátta a gyerekek arcán az örömöt egy-egy találkozáskor.

Barátként tekintettek rá

– Sikerült velük olyan kapcsolatot kialakítanom, hogy barátjukként tekintsenek rám és megbízzanak bennem. Továbbá a mentortanáromtól is rengeteg pozitív visszajelzést kaptam a hozzáállásom miatt, vele ugyanis megosztottam minden egyes tapasztalatot, beszámoltam neki a közös programokról, az elképzeléseimről. Azt hiszem, én legalább annyit tanultam a fiataloktól, mint fordítva. Nekik köszönhetően sok mindent másként látok. Gyerekként a világ sokkal egyszerűbb, nem bonyolítják túl a dolgokat. Nem árt időnként rádöbbenni, hogy így is lehet - fogalmazott az egyetemista lány.

– A közgazdász pályával tervezek hosszabb távon, de szeretnék benne maradni a Tanítsunk Magyarországért programban – tette hozzá Réka.

