A saját kezűleg történő alkotás boldoggá teszi a felnőtteket is. A különböző technikákat elsajátíthatja könyvekből, az internet segítségével, tanfolyamokon, de akár egy ügyes kezű ismerőstől is megtanulhatja a fortélyokat. A gyöngyfűzés és hasonló elfoglaltságok nemcsak a stressz levezetésében segítenek majd, hanem az önbizalmát is növeli, ha sikerül elkészítenie egy-egy tetszetős darabot.