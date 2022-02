Rocksztárnak készült, a példaképei Hobo és Deák Bill Gyula voltak – többek között erről is mesélt az M5 kulturális csatorna Kontúr című portréműsorában Dolhai Attila. A kisvárdai születésű, Jászai Mari-díjas színművész elmondta: a rocksztárálom óta számos stílusban is kipróbálta magát, azonban bármit is ad elő, a kapcsolata a közönséggel ugyanaz marad.

– Azt hiszem, igyekeztem minden műfajból magamhoz venni egy-egy olyan eszközt, amit tudok használni a színpadon – fejtette ki a műsorban. – Az idő múlásával talán egy kicsit szabadabb, bölcsebb és bátrabb lettem, mint a legelején. A kezdetekkor még csak az akarat volt meg bennem, mára pedig egy örömzenélésként élem meg, amikor koncertezek. Ez a hatása a színpadon töltött éveknek, tudatosságot és magabiztosságot adnak.

Figyel a közönségre

– Amikor operettet vagy musicalt játszom, ugyanazt érzem, mint amikor a rockszínpadon a gitár a nyakamban van – fűzte hozzá.

– Bár van prózai színház, zenés színház, utóbbin belül opera, operett, musical, valójában mindegyiknek ugyanaz a gyökere, csak a megfogalmazás eszköze más.

Amikor a nagy romantikus operettekben vagy musicalekben játszom, ugyanaz a vagány srác próbálok maradni, mint amikor összekacsintok a közönséggel egy koncerten és együtt énekelünk. Azonban ahhoz, hogy ezt meg tudjam élni, szükség volt a színpadi rutinra, a szakmai tapasztalatra. Így fedezhettem fel, hogy az előadás alatt a közönség is ott van, nem csak én, és már rájuk is tudok figyelni.

Hölgyek kedvence

Dolhai Attila arról is beszélt, hogy korábban zavarta, ha a dalaival nem nagyon tudta elérni a férfiközönséget, inkább csak a hölgyek szerették a szerzeményeit. Bár úgy véli, ez a helyzet mostanra sem változott meg, már nem bánja – és úgy érzi, ha idővel még többet tud átadni önmagából, akkor még szélesebb körben is elérheti a hallgatóságot.