Véget ért A Dal 2022 első elődöntője: az akusztikus verzióban előadott produkciók közül Hegedűs Bori és Tempfli Erik közös zeneszáma, a Subtones és a Third Planet slágerei, valamint a tiszadobi énekesnő, Oláh Ibolya nyerte el az ítészek és a közönség tetszését. A négytagú zsűrinek egyöntetűen tetszett a Nem adom el című dal, és a maximálisan adható negyven ponttal jutalmazták a produkciót.

Szombaton folytatás

Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere, a műsor egyik ítésze úgy fogalmazott: felemelő érzés volt végignézni Ibolya és zenekara előadását, és egy kicsit irigykedett is, szívesen fellépett volna melléjük a színpadra. Ibolya a továbbjutást közösségi oldalán így kommentálta: „nem hiszem el, ébren álmodom”.

A Dal 2022 március 5-én a második elődöntővel folytatódik a Duna Televízió műsorán. Ezúttal is szurkolhatunk majd megyei versenyzőknek: az ajaki színész-énekesnő, Gubik Petra is versenyez majd Ez van, ez! című dalának akusztikus verziójával. A fináléban a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri majd a zenészeket.