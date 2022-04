A Dal 2022 győztese, a tiszadobi kötődésű Oláh Ibolya a Palikék Világa by Manna nevű YouTube-csatorna vendége volt a közelmúltban, ahol Palik László, Konyári Edinka és Wágner Tamás kérdéseire válaszolt a kamerák előtt.

Kis közönség, nagy öröm

– Mindez nemcsak az én sikerem és örömöm, hanem azoké az embereké is, akik teljes mellszélességgel mellettem álltak és beleadták a tudásukat ebbe a produkcióba. A dalt Födő Sándor álmodta meg, ő írta a zenéjét és hangszerelte, a szöveget pedig Hegyi Gyuri és Csakmag Vivien írta – hangsúlyozta zenésztársai érdemeit a Duna Televízió dalválasztójában elért győzelemben. Az énekesnő arról is mesélt, hogy a műsor többek között azért tette boldoggá, mert lehetőséget adott rá, hogy kétévnyi pandémiás kényszerpihenő után végre újra élőben zenélhessen.

– Mindig is aktív voltam, most is az vagyok, vannak előadásaim, azonban tudatosan elzárkóztam a médiától, mert nem hiszem, hogy attól jobb leszek, ha minden nap szerepelek valahol – fűzte hozzá, majd kiemelte: a közönséget nem számokban méri, hiszen néha egy maroknyi ember előtt fellépve érik a legjobb élmények.