A Blikknek adott interjút Serleg Albert. "Barbival moziba készültünk, és úgy volt, hogy az édesanyja átjön, hogy megsétáltassa addig Sütit, Barbi kiskutyáját. Amikor kopogtak és Barbi ajtót nyitott, az édesanyja átviharzott a szobán és szó szerint nekem esett. Tépett és karmolt, ahol csak ért, minden szó vagy magyarázat nélkül. Teljesen lesokkolódtam, először azt sem tudtam, mi történik. Később, mikor kicsit felocsúdtam, igyekeztem megfogni az édesanyját és kitenni valahogy a házból. Nem emelnék soha nőre kezet, most sem tettem, de valahogy meg kellett oldanom a helyzetet, főleg, hogy közben észrevettem, hogy egy kés is van a táskájában" – mesélte a fiú, aki több képet is megosztott az újságíróval. Jól látszik, teste tele van karmolásokkal. Barbi is megszólalt az üggyel kapcsolatban - írta az Origo.

"Anyuval rendszeresen beszélünk, a kiskutyámat, Sütit imádja, sokszor jön át sétáltatni. Amikor Albi itthon van, mindig jelzem neki, ilyenkor én viszem ki a kutyust. Most is írtam neki egy SMS-t, hogy nem vagyok egyedül, ezért is lepett meg, amikor beviharzott a lakásba. Rettenetes érzés volt az édesanyámat és Albit egy ilyen szituációban látni, még most sem tértem magamhoz, de Albi sem. Anyuval azóta nem beszéltünk, mindössze annyit írt, hogy reméli, jól összekarmolta Albertet" – mondta a lány.

A fiatalok először a kórházba, majd a rendőrségre mentek. A BRFK sajtóosztálya a Borsnak megerősítette, hogy a VII. kerületi kapitányság zaklatás és súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást egy középkorú hölgy ellen.

"A rendőrség szerint ez könnyű testi sértésnek minősül, noha én egyáltalán nem érzem könnyűnek a sebeimet, amik mindenhol beborítanak: az arcomon, a kezemen, a karomon, a nyakamon, a hátamon és az oldalamon is. Én még ilyet nem is éltem át" – zárta Albert.