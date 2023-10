A nagyecsedi származású énekes 2020 júniusában megdöbbenve tapasztalta, hogy feltörték az autóját. Több mint egymillió forintot és egy eszmei értékkel bíró órát tulajdonítottak el. A bűncselekményről kamerafelvétel készült, így a rendőrségnek viszonylag könnyű dolga volt elkapni a tettest. Eltelt több mint három év, azonban a tárgyalása még csak most került sor - olvasható a Riposton.

„Emlékeztek még, hogy 3 éve és 4 hónapja feltörték az autómat. Készpénzt és egyéb személyes tárgyakat tulajdonítottak el. Számomra felbecsülhetetlen az okozott kár, mert köztük volt egy nagyon személyes tárgy is, egy karóra, amit a Ginától kaptam ajándékba egy nagyon különleges alkalomra. 🥺"

Ma van a tárgyalás! Nem volt nehéz dolguk a hatóságnak, mert a kamerafelvételen jól felismerhető volt az elkövető!

"Mint azt ahogy korábban ígértem, ha visszakapom a milliós káromat (kivéve a karórámat), akkor azt mind JÓTÉKONYSÁGI célra fogom elajándékozni. Olyan gyerekek fogják megkapni, akiknek hátrányos helyzetből kell elkezdjék az életüket! Mivel ISTEN gyermeke vagyok, ezért én megbocsájtottam az elkövetőnek, és kérni fogom a bíróságot az enyhébb büntetésért!” – írta az énekes a közösségi oldalán.

"Kértem a bírónőt, hogy enyhítsék a büntetését"

A Ripost a tárgyalás után érdeklődött az ügy végkimeneteléről.

„Ha a Jóisten megbocsájtott az embereknek, és föláldozta egyszülött fiát, akkor én hogy jövök ahhoz, hogy ne bocsássak meg az ellenem bűnt elkövető személynek."

Mivel ő börtönben ül jelenleg is, a kihallgatása videón keresztül történt. Bár tudom, hogy az én szavam nem perdöntő, de kértem a bírónőt, hogy enyhítsék a büntetését.

"Láttam a férfin, hogy nagyon meglepődött a szavaimon. Természetesen mindent beismert, és bocsánatot kért tőlem. A szemébe mondtam, hogy megbocsájtok, ez pedig egy lelki megbékülést jelentett számomra” – kezdte lapunknak Csabi.

A fiatalember rovására más bűncselekmény is felróható, Csabi mellett más tanúkat is kihallgattak a bíróságon, ezért egyelőre nem tudni, hogy mikor lezárul le az ügy. Bár közel 1,4 millió forintnyi összeget tulajdonított el a férfi, az énekes tisztában van azzal, hogy az eszmei értékkel bíró karórát már sosem látja viszont. A Bódi család sosem csinált hírverést a jótékonykodásával, Csabinak most is komoly tervei vannak.

„Amennyi pénz visszakerül hozzám, szeretném hátrányos helyzetben élő gyerekeknek felajánlani. Sok olyan fiatal van, aki a családi háttere miatt válik bűnözővé. Könnyű azoknak ítélkezni róluk, akik jó sorsot és sok szülői segítséget kaptak az életben. Bízom benne, hogy valamilyen módon ezt megkapom” – mondta érdeklődésünkre.