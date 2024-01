Nemrég robbant a zenei atom: a Beatrice két tagja is távozott a zenekarból, köztük a frontember, Nagy Feró fia. A „nemzet csótánya” még sincs kétségbeesve, sőt, újabb fokozatra kapcsolt, mert mint mondta, nagy tervei vannak, amiket, ha kell, egyedül is megvalósít. A Kossuth-díjas zenész nem mindennapi bejelentést tett a Tények adásában.

Bumm, bumm, bumm!

– Elég sok dolgom van, mert két ember kiszállt a zenekarból, pedig egy iszonyú sikeres koncertet csináltunk az MVM Dome-ban. De nem is bánom: csinálok egy új lemezt, ami kemény lesz és brutális – rukkolt elő a hírrel Feró, aki január 14-én ünnepelte 78. születésnapját. Négy szám el is készült az albumról, és a Beatrice alapköve már pontosan tudja azt is, hogy kik fognak zenélni rajta.

– Meg akarom mutatni, hogy egyedül is tudok érvényesülni – utalt a távozókra. A próbateremben egyelőre csend van, egy ideje nem használják a hangszereket, nem zajong senki, de a hazai rock megkerülhetetlen alakja mindenkit megnyugtat: nem lesz ez így sokáig. Hamarosan élettel tölti meg garázsból lett próbatermét, és már azt is tudja, hogy kik lesznek a bandatagok.

– Van egy fiatal zenekar, ők még nem tudják, de meg fogom őket fűzni. Adok nekik egy-két dalszöveget, hogy zenésítsék meg. Nem baj, ha innen tudják meg – intett a kamera és a riporter felé Nagy Feró –, ők a Tortuga együttes.

Bumm, bumm, bumm! – kell ennél nagyobb durranás az év elején? A baboskendős botrányhős üzent is a nyíregyházi srácoknak: készüljenek, mert hiába van közel a nyolcadik X-hez, ő Feró, és az is marad, amíg énekel. Ez pedig azzal is jár, hogy bárki bármit mond, ő a főnök.

– A zenekar olyan, mint egy kis család, és a családban mindenki úgy érzi, hozzá kell szólnia a dolgokhoz. Én most majd megmondom, mit fogunk csinálni: igazából azt szeretném, hogy ha egy kitűnő zenekar megvalósítaná azokat az új ötleteimet, amiken hár, ha jól belegondolok, hat-hét éve dolgozom.

Nem először dolgoznak együtt

Természetesen a Tortugát is meglepetésként érte a bejelentés.

„Na de Feró, a tévéhíradóból kell értesülnünk, hogy velünk csinálod az új lemezed? Na, egye fene, úgyis most megyünk stúdióba felvenni néhány új nótát! Hozd a szövegeket, mi meg majd segítünk! Utóirat: a vodkát te állod!” – reagáltak a hírre a tornacipős rockerek.

Aki nyomon követi a nyíregyházi banda életét, tudhatja, hogy nem először fognak együtt dolgozni Feróval. Ő énekelte fel ugyanis a Tortuga tavaly tavasszal megjelent Törzsvendég című dalát. Az sem titok, hogy az ősrocker kifejezetten kedveli és támogatja a fiatal zenészeket.

– A Dalban találkoztunk, akkor megszerettem őket, olyan fiatalos lendületet hoznak, amire én még emlékszem, de időnként a zenekarom nem – nyilatkozta akkor a Kossuth-díjas zenész, s hozzátette: a nyíregyházi srácoktól kell megtanulnia újra, milyen gátlástalanul zenélni.