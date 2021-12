Forrás: shutterstock

1. Még nem éreztél rá a karácsony igazi ízére. Te vagy az, aki az utolsó pillanatban döbben rá, hogy nem csak a fát kéne megvenni, de az ünnepi készülődésben is érdemes részt venni. Legbelül fontos számodra a szeretet, mégis valami régi félelem visszatart, hogy ezt az érzést már hetekkel korábban megengedd magadnak, és ráhangolódj az ünnepekre, majd mindent elrendezve, kényelmesen leülj a családi asztalhoz. Előfordul, hogy mindent az utolsó pillanatra hagysz. De ha jól jön ki a lépés, még akár az a meglepetés is érhet, és idén át is élheted az igazi karácsony meghitt hangulatát.

2. Tudod, mit jelent a bőség. Nem csak a mindennapokban, hanem karácsonykor is megteremted mindezt úgy, hogy a körülötted lévő családtagok is érezzék, és senki, semmiben se szenvedjen hiányt. Szeretsz családias otthont teremteni, te vagy az, aki még az ajándékokhoz is saját kezűleg készített kísérőkártyákat tűzöl. Teljes figyelmedet az ünnepeknek szenteled, a nagy év végi rohanásban szeretteidre is megfelelő mennyiségű időt szánsz. Ennek idén is meglesz az eredménye, boldogok lesznek a körülötted lévő emberek és te is!

3. Elfáradtál? Legszívesebben elutaznál valahová kipihenni az elmúlt évet? Egyrészről érthető, másrészről pedig a lelked mélyén arra vágysz, hogy összeszedd az utolsó erődet és méltóságteljesen megünnepeld a karácsonyt. Ez idén sem lesz másképpen. Amint átbillensz a fáradtság érzésen, és befektetsz még egy kis energiát abba, hogy varázslatossá tedd az ünnepeket, igazán vidám napokban lesz részed, és megkönnyebbülve, a szeretteiddel közösen, nagy szeretetben nyithatod ki az ajándékokat.

4. Te vagy az, aki rápörög a karácsonyra, szívét-lelkét kiteszi az ünnepekért. Imádod a fahéj illatát, az apró angyalokat a fán, szereted látni, amikor a gyerekek arca ragyog, mert eltaláltad az ajándékot, amire vágytak. Szereted az otthon melegét, és minél több ismerősöd meglátogat, annál boldogabb vagy. Még a szomszédokat is áthívod magadhoz. Mire eljön a karácsony napja, természetesen elfáradsz, mégis megéri, hiszen a szeretet, amit visszakapsz, kárpótol az erőfeszítésekért. Igazából ez tölti vissza a befektetett energiáidat. Idén sem marad el az ajándék, a fa alatt is megtalálod, és a szívedben is ragyogni fog.

5. Valahol elvesztetted a karácsony iránti rajongásodat. Évről-évre végignézed, ahogy a barátaid, családtagjaid tervezik az aktuális év karácsonyi hangulatát, gondolkodnak a recepteken, kicsit irigykedve nézed az egészet a háttérből. Valami hiányzik ahhoz, hogy felhőtlenül örülj a készülődésnek és az együttlétnek is. Mint aki pár lépésre áll az egész eseménytől. Idén viszont előfordulhat, hogy kiderül számodra, miért is alakult ez így az elmúlt években, és magadtól lépsz be a karácsony bűvkörébe. Nem fogod megbánni!

6. Egyéniséged magával ragadó, különleges. Tudod, hogy a karácsony a lelkedben kezdődik, nem a külsőségekben. Kihasználod a kreativitásodat, akkor is, ha többet engedhetnél meg, de akkor is, ha éppen szűkölködsz. Ezt a szűkölködést nem úgy éled meg, hogy nincs miből adj, valahogy mindig megtalálod a módját az ajándékozásnak. Nem a mennyiség, hanem a minőség a te mértéked. Ismered a karácsony igazi arcát, és ebben az évben képes leszel láthatóvá tenni mások számára is. Ez pedig nagy boldogsággal fog eltölteni. Itt az idő, hogy megmutasd, a karácsony nem a pénzről szól!

Forrás: ripost.hu