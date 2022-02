Február 4., péntek

22 óra: UV Color Party x I love Gyula

Eleged van a szürke hétköznapokból? A Mamma Miában péntek este színekbe borul a táncparkett és az UV-lámpák fényében felizzik a tömeg.

Kiszínezik az éjszakát a nyíregyházi szórakozóhelyen, a buli fénypontja, a hab a tortán azonban kétségtelenül a YouTube fenegyereke, hazánk egyik legfelkapottabb előadója, G.w.M lesz. Lent Fenyvesi és Tekk gondoskodik arról, hogy a közönség kellőképpen hangulatba kerüljön a sztárvendég érkezésére, míg az emeleten a forró ritmusok szakértője, Sögö adagolja a dörgölőzős funky, latin, R’n’B és hip-hop slágereket. Az este tizenhat pluszos.

Február 5., szombat

21 óra: Elmegyek én mulatni

A vajai Anna Pubban ezen a hétvégén is az élőzenéé és a mulatásé a főszerep. A hangulatfelelősök ezúttal a Gáti-tesók lesznek.

21 óra: Magyar slágerek éjszakája

A hónap első szombatján ismét a magyar slágerek kerülnek reflektorfénybe a Barbizonban – évjárattól és stílustól függetlenül.

A nyíregyházi szórakozóhelyen a hazai könnyűzene nagyjait visszhangozzák majd a falak. A nagyteremben DJ Till egész este a legbulizósabb magyar lemezeket pakolja néhány legendás külföldi slágerrel megfűszerezve. Mindeközben DJ Balage mulatós nótákra táncoltatja meg a pódiumterem közönségét. Figyelem: az este korhatáros, kizárólag a tizennyolc éven felülieket várják a Szódaház utcába.

22 óra: Deep in love

Minőségi house zenéből nem lesz hiány szombat este a Karmában.

Deep house – a zenei stílus, ami egyet jelent Magyarországon Nigel Stately nevével. A lemezlovas elhozza az igazi Deep Cafe feelinget, a budapesti éjszakák legjobb zenéivel érkezik a nyíregyházi klubba. A 18 pluszos buli rezindesei: Németi és Anthon.

Nigel Stately tizenkét évvel ezelőtt egy promo mix sorozattal indította útjára zenei karrierjét, ma pedig a legismertebb hazai DJ-k egyike. Egyedi stílusa az elmúlt évek alatt a hazai klubközönség zenei ízlését is meghatározó módon reformálta. A nevéhez szorosan kapcsolódó Deep Café mixek és rendezvénysorozat mágnesként vonzza a house és a deep house stílusok szerelmeseit. A Rádió 1 rezidens lemezlovasa a világ számos országában játszott már, tapasztalatait a saját dalok megalkotásánál is kamatoztatja. Produceri munkásságát többek között olyan kiemelkedő dalok fémjelzik, mint a Molnár Ferenc Caramellel közös kollab, a Szabadesés vagy az ország legnépszerűbb, az Aranyélet főcímdalához készített hivatalos remixe.

22 óra: Szingli party

Közeleg a Valentin-nap, amit a most még egyedülállók talán már újdonsült párjukkal ünnepelnek. A Mamma Mia ismerkedős bulijában minden lehetséges – talán azokat is eltalálja Ámor nyila, akik nem is számítanak rá.

Természetesen nem csak a szingliket várják szombat éjjel a nyíregyházi szórakozóhelyre, így a félreértések elkerülése érdekében kétféle karszalag közül választhatnak az érkezők: aki a zöld mellett dönt, azt jelzi, hogy nyitott az ismerkedésre, ellentétben a piros szalagot viselőkkel, akik nem keresnek társaságot. A retró teremben DJ Pégé, az emeleten pedig Mr. Aradványi pengeti a szív húrjait. Korhatár: 20.

22 óra: Szombat esti láz

A Club Passionben szombat éjjel három lemezlovas igyekszik a bulizók kedvére tenni. A mátészalkai klub Dj pultjai mögött Tekk, Czaga és Patrick diktálja a ritmust.