Távdobó versenyt rendezett horgászok számára február végén a fehérgyarmati Balla-tónál a Z-CO ­Series. Nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt, sok horgász jelentkezett, hogy próbára tegye erejét, ügyességét, technikai tudását. A sok-sok férfi között egyetlen női indulóként ott volt a Demecserben élő Juhász Alexandra is.





Éjjelente befagyott a tó



– Bár már édesapám is horgászott, a horgászattal valójában jó két éve kötöttem szoros barátságot. A párom, Mester Tamás ugyanis szenvedélyes horgász, gyakran elkísértem horgászatokra, versenyekre, így szinte észrevétlenül én is megszerettem ezt a sportot – mondta el érdeklődésünkre Juhász Alexandra.

– A kedvenc horgászvizem a város mellett található Rober-tó, ahová gyakran baráti társasággal szoktunk járni. Olyan sokszor voltam már Tamással a vízparton, hogy végül rábeszélt arra, erre az esztendőre váltsam ki én is az engedélyem.

– Az idén március elején többször is horgásztunk már, a Rober-tó mellett ellátogattunk a vasmegyeri Reed Carp Lake tóhoz is három-három napra. Nemcsak a hideggel dacoltunk, hanem a jéggel is, ugyanis akkoriban éjjelente befagyott a tó. Mind a két helyre barátokkal mentünk, remek kikapcsolódási lehetőség számomra a horgászat. Ha nem fogunk halat, akkor is sok-sok élménnyel gazdagabban megyünk haza.





Tavalyi az egyéni rekord



– Tamás rendszeresen versenyez a csapattársaival, de arra is volt már példa, hogy ketten alkottunk egy csapatot. Nem húzom ki magam a munka alól, megcsinálok mindent, amit kell – folytatta Juhász Alexandra. – Ha úgy adódik, bedobom a szereléket is, bár természetesen nem hajítom olyan messzire, mint a fiúk. Felcsalizom a horgot, de nem riadok vissza a hal fárasztásától vagy éppen megszákolásától sem. Az idén még nem volt kegyes hozzám Fortuna, nem sikerült eddig még halat fognom, így egy tavalyi nagy hal emlékét tudom csak felidézni: az egyik versenyen megakasztottam egy 16,6 kilogrammos pontyot. Tamás rekordja szintén egy tavaly nyáron rendezett versenyhez kötődik, a társával, Nagy Istvánnal fogott egy 21,025 kilogrammos pontyot.

Kíváncsiak voltunk arra is, honnan jött az ötlet, hogy Alexandra elinduljon a fehérgyarmati távdobó versenyen.

– A fiúk, vagyis Tamás és István, a mentoraim rábeszéltek, hogy induljak el én is ezen a rendezvényen. Tulajdonképpen nem is annyira a minél jobb teljesítmény motivált, hanem az ösztönzött a részvételre, hogy a verseny egyben egy jótékonysági rendezvény is volt egy édesanya nélkül maradt nyíregyházi kisfiú megsegítésére, s ezért úgy éreztem, hogy nekem is ott kell lennem. Már egy hónappal korábban megkezdtük az edzéseket, még saját távdobó pályát is kialakítottunk. Keményen edzettünk, a srácok mellett nekem sem lehetett lazsálnom.





Verba Tanya, Maconka



Szerkesztőségünk érdeklődött a közeljövő versenyeiről is. – Nagyon várom már a 100 órás Z-CO Series – Beta Mix Maconka TOP 5 Kupát, amit április 4-étől 8-áig rendeznek meg. Előtte egy nappal a Verba Tanyán lesz egyéni ­method feeder verseny. A nyáron többnapos verseny lesz a Rober-tónál is, ott is igyekszünk minél jobban helytállni – sorolta befejezésül a programot Juhász Alexandra.



Borítókép: Nagy István, Juhász Alexandra és Mester Tamás a távdobó verseny után | Fotó: Z-CO Series