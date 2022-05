A napokban a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke, Krivács András elnöki kitüntetésben részesítette Szakács Pált, így ismerve el 50 éves munkásságát.

A gasztronómiai szakember Anthelme Brillat-Savarinnal egyetértve azt vallja: valakit vendégül látni annyit jelent, mint felelősséget vállalni arra, hogy mindaddig, amíg nálunk van, gondoskodunk róla, hogy jól érezze magát. Lapunknak elmondja: szakács szeretett volna lenni, de helyhiány miatt pincérosztályba írták be – utólag ezt már egyáltalán nem bánja. 1971-ben a régi Vesszős-féle Ezerjó étteremben kezdte a tanulóéveit, majd áthelyezték a Hotel Szabolcs Szálloda éttermébe.

Rengeteget tanult

Olyan neves szakemberektől tanulhatta meg a szakmát, mint Pávai György, Kapta Jenő, Örvény János, Balázsi István, Kiszály István, Szőllősi Ferenc, Pannuska József – nagy-nagy köszönettel tartozik nekik –, de figyelte Német János és Dankó László mesterszakácsok munkáját is, hiszen mindig is érdekelte a szakácstudomány. Elindult felfelé a ranglétrán, de a tanulást is fontosnak tartotta. Vendéglátóipari érettségit szerzett, majd felsőfokú végzettséget vállalkozói szakon.

A Korona Hotel felújítása után öt évig dolgozott üzletvezető-helyettesként, közben rengeteget tanult, tapasztalt, s mixer-, majd pohárnoki szakképesítést is szerzett. A rendszerváltás után felkérték, hogy üzletigazgatóként a feleségével – aki szintén szakmabeli – vezesse az Ózon Panziót: a vendégek színvonalas ellátása mellett a Sipkay-szakiskola tanulóit kellett a pincér- és a szakácsszakmára képezni. Három évig látták el ezt a feladatot, de amikor megszületett régen várt gyermekük, a feleségével pár évig otthon maradtak – később a lányuk is a vendéglátásban találta meg a számítását.

Szívvel-lélekkel oktat

Tíz évig irányította a Hotel Bíbic konyhai, éttermi és szállodai munkáit, a felesége pedig az adminisztrációért felelt, később a Start vállalat vendéglátó szakmenedzsereként dolgozott. 2012-ben váltott: szakoktatói megbízást kapott a nagykállói Kállay Rudolf Szakképző Iskolában. Azt mondja, nagy lelkesedéssel vetette bele magát a képzésbe, s a mai napig szívvel-lélekkel oktat, mert mindig van egy-két, a szakmára fogékony tanuló, akikre szívesen rászánja a szabadideje egy részét.

– Pincér- és szakácstanulókat oktatok, a tanulóimmal versenyekre járok, és büszkén mondhatom, hogy mindig kiváló eredményeket érünk el. A Schnitta Sámuel-emlékversenyen csapatban a megyei elődöntőkön 2., illetve 3. helyezést szereztünk, a legutóbbi Pelikán Kupán a pincértanulóm arany fokozatot ért el. Az oktatás színvonalának emelése szívügyem, így az MSZC és az iskolánk vezetésével olyan pincér- és szakácskabineteket alakítottunk ki, melyek országosan is párjukat ritkítják.

– A munka mellett pincérmestervizsgát tettem, esti képzés keretében pedig a szakácsszakmából is szakmunkásvizsgát szereztem, amivel egy régi álmom teljesült. Évek óta több szakmában is vizsgáztatom a leendő szakembereket, versenyeken zsűrizek, munkám elismeréseként 2020-ban Kiváló Pedagógus címet, egy évvel később pedig Kiváló Szakoktató címet kaptam. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségtől átvehettem a Magyar Gasztronómiáért érdemérmet, később a Szövetségi Zsűriplakettet, majd az Éttermi Mester címet.

Példás pályafutás

– A legnagyobb elismerés akkor ért, amikor a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület tagjai maguk közé választottak, s megkaptam az ország legnevesebb vendéglátósainak elismerését, a Schnitta Sámuel-díjat. Az egyesületben azért dolgozom, hogy megyénk gasztronómiai különlegességeit minél többen megismerjék – mondja Szakács Pál, s hozzáteszi: nagyon sokat köszönhet Kovács Mihálynénak, akit az ország egyik legnagyobb vendéglátós és pedagógus szaktekintélyének tart.