Hamarosan hét éve lesz, hogy 2015 júliusában egy fanatikus fordos, egy S-Max-rajongó létrehozta az S-Max Clubot. Kitartó munkájával az évek alatt elérte, hogy az S-Max-tulajdonosok, ha lassan is, de csatlakozzanak a csoporthoz. Menet közben ahogy a létszám nőtt, úgy vált a közösség egyre kedveltebbé, rengeteg ötletet, segítséget nyújtva ezzel a tulajdonosoknak. A 2018-as esztendő vége a változás éve volt a csoport életében: 950 regisztrált tagnál jártak ekkor. Az alapító elhagyta a társaságot, mert új célok, új feladatok szólították. A csoport vezetését egy másik klubtag vette át, aki azóta is töretlenül viszi előre. A lüktető élet, az akciók, a rendezvények bizonyítják, hogy jó úton halad.

Panorámaképeket is előszeretettel készítettek a fordosok a különleges klubtalálkozón

Kutyatáp a menhelyeknek

A klubnak van egységes logója, autókon elhelyezett matricái, rendszámtartói, pólói, nyakpántjai, ezek is jelzik a tagok elhivatottságát. Sok adományozással hívták fel magukra már figyelmet, és elkötelezték magukat az állatvédelem területén is.

Az eső után a családi nap jegyében mindegyik korosztály tagjai jól érezték magukat



A nemzeti összetartozás napján a hajdúszoboszlói reptéren találkozott több száz S-Maxos. Üllőről 56 autó indult el konvojban, de érkeztek Sopronból és Pécsről is karavánok. Ifj. Dankó Mihály Nyíregyházáról kelt útra:

– Szerettünk volna mi is részesei lenni a Guinness-rekordnak, ami végül kísérlet lett. Így is fantasztikus volt a látvány: 538 hasonló autó gyűlt össze. A szervezők szerették volna elérni, hogy a valaha volt legtöbb S-Maxos találkozzon, és bár nem sikerült csúcsot dönteni, a hangulatra nem lehet panaszunk. A klubtagok összesen 5,3 tonna kutyatápot adtak össze, amit a környékbeli menhelyek között osztottak szét. Ez családi nap is volt egyúttal, hogy még jobban összekovácsolja az összetartó klubot. Volt sétarepülés, büfé, ugrálóvár, és ötvenheten vért is adtak.