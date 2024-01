Különösen akkor feltűnő ez a jelenség, ha a sok férfi között csak egyetlen egy női vadász van. A közelmúltban ilyen látvány fogadta mindazokat, akik részt vettek az országos jótékonysági vadászat napkori rendezvényén, ugyanis a férfiak között az egyetlen nő Kovácsné Mészáros Petra volt. A beszélgetés természetesen azzal a kérdéssel kezdődött, hogyan lesz egy fiatal lányból sportvadász. Mint kiderült, Petra tulajdonképpen belenőtt a vadászatba, hiszen az édesapja és a nagyobbik testvére is vadász, sőt később az édesanyja is az lett. Gyakran elkísérte őket erdőbe, mezőre, amikor pedig húsz esztendős lett, természetese volt a számára, hogy megszerzi a vadászengedélyt. Mesélt arról is, mi mindent sikerült eddig a terítékre hoznia. Amikor arról faggattuk, miért érezte fontosnak, hogy részt vegyen a jótékonysági vadászaton, így válaszolt: – Nekem is van egy öthónapos kisfiam, fontosnak tartom, hogy ott segítsünk a gyermekeken, ahol tudunk. Szülőként, édesanyaként már én is át tudom élni azt az érzést, hogy jaj, csak a gyermekkel ne történjen semmi baj. Ezért fontos a számomra, hogy a gyermekek mellett álljunk, s támogassunk egy ilyen nemes célt, s megadjunk minden segítséget nekik.