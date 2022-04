Tavaly októberben ünnepelte alapításának 150. évfordulóját a Continental. Az évforduló alkalmából a cégcsoport nyíregyházi gyárának vezetőjével, Adorján Zoltánnal beszélgettünk. Az ügyvezető akkor felvázolt egy nagyobb volumenű fejlesztést, melynek végére a közelmúltban tett pontot a vállalat. A beruházásról, az orosz–ukrán katonai konfliktusról, valamint a jelen és a közeljövő gazdasági kihívásairól beszélgettünk a ContiTech Kft. ügyvezetőjével.



A diplomáciában hisznek



Adorján Zoltán elmondta, hogy nagy aggodalommal figyelik a háborút.



– Reméljük, hogy a háborús helyzet a lehető leggyorsabban véget ér. Vállalatként szilárdan hiszünk abban, hogy az országok közti konfliktusokat csak diplomáciai úton lehet megoldani. A katonai akció egyetlen dologhoz vezet, mégpedig emberi szenvedéshez – szögezte le a céget 2019 óta vezető Adorján Zoltán. Hozzátette, fokozottan figyelemmel kísérik a jelenlegi helyzetet, a háború gazdasági következményeit, és megvizsgálnak minden rendelkezésükre álló lehetőséget.



– Kitettségünk az orosz szállítói láncnak minimális, és nem látjuk, hogy jelenleg bármi is veszélyeztetné a termelést – emelte ki a cégvezető, aki tudja, hogy a megbízható energiaellátás elengedhetetlen alapja a stabil működésnek.



– Rövid távon a költségeink emelkedésére, a szállítási határidők időbeli meghosszabbodására és a termelési alapanyagok hozzáférhetőségének változására számítunk a háború, illetve a különféle gazdasági szankciók miatt. A feladatunk, hogy mérsékeljük a külső körülményekből eredő működési kockázatokat, és alternatív megoldásokat találjunk – mondta lapunknak Adorján Zoltán, akitől megtudtuk, hogy a cégcsoport a társadalmi felelősségvállalásból is kiveszi a részét, az ENSZ Menekültügyi Ügynökségének már több alkalommal nyújtottak adományt.



– Magyarországi munkatársaink szervezett keretek közt, önként is gyűjtenek a rászorulóknak, az adományok eljuttatásában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a partnerünk – tette hozzá az ügyvezető.



Helyieket keresnek



– Az egész vállalaton belül felfüggesztettük termékeink oroszországi importját és az exporttevékenységet is. Ukrán munkavállalóink jelenleg nincsenek, és nem is tervezzük a felvételüket. Továbbra is abban bízunk, hogy cégünk képes Nyíregyházáról és a megyéből olyan új munkavállalókat toborozni, akik megbízható és biztos munkahelyen szeretnének dolgozni – közölte Adorján Zoltán, aki zárásképp beszélt a nemrégiben befejeződött fejlesztésekről is.



– Projektjeink az előzetes tervek szerint haladtak és haladnak. Üzembe helyeztünk egy új vizsgálati központot. Már hónapok óta sorozatgyártási fázisban vagyunk a légrugódugattyú, illetve a váltó- és motortartó alkatrészeinkkel is, melyek előállításánál már az új, automatizált műanyag és gumifröccsöntési technológiáinkat használjuk – tudtuk meg a ContiTech ügyvezetőjétől.