Az elmúlt egy hét döntően száraz, napos időjárását egy kivételes nyomáselrendeződési mintázatnak köszönhettük. A meteorológiai szaknyelv ezt „omega-blokk” helyzetnek nevezi, mely annyit tesz, hogy a kontinens középső részén, térségünket is magába foglalva, erős anticiklon épül fel, mely útját állja az óceáni és sarkvidéki hideg légtömegeknek egyaránt. Mivel a magas nyomású képződményt az évnek ebben a szakaszában általában meleg, szubtrópusi eredetű levegő tölti ki, annak fennállása alatt szinte garantálható a megszokottnál melegebb, száraz, napos idő tájékoztatta portálunkat dr. Rácz Csaba.

A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ tudományos munkatársa szerint ezúttal mintegy 4 Celsius fokkal volt magasabb az időszak középhőmérséklete a sokéves átlagnál, s bár őszt mutat a naptár, még bőven a nyárra jellemző értékeket mérhettünk. A hét első felében 28 és 33 fok között tetőzött a hőmérséklet, majd egy gyenge hidegfrontot követően 23-28 fok közé mérséklődött a meleg. Szokatlanul enyhék voltak a hajnalok, tíz fok alatti minimumot csupán elvétve mértünk a vármegye területén. A legalacsonyabb napi érték többnyire 12-17 Celsius fok között állt be, egyedül a hét legelső napján ébredhettünk itt-ott 9-10 fokos minimumra a Nyírség mélyebb fekvésű, szélvédett körzeteiben.

A szakember elemzésében kifejtette: kedvezően hatott mezőgazdasági kultúráink többségére a kései nyár, a betakarításra váró termés beltartalmi paraméterei ilyenkor sokat javulnak, szemben egy-egy esősebb szeptemberrel. Mostanra a vármegye egész területén eltűnt a még tavasszal felgyűlt, s egész nyáron fennálló elmaradás, helyette már 40-50 foknapot kitevő többlet mutatkozik. Kultúrnövényeink ezt a többletet, valamint a bőséges napsugárzást azonban már nem a növekedésre fordítják, ehelyett a megtermelt cukrot, keményítőt, fehérjét a termésben halmozzák fel, jelentősen javítva ezzel annak minőségét.

Dr. Rácz Csaba hozzátette: számos lomb és terméskárosító gombafaj jelenléte mutatkozhat meg ugyanakkor a minőséget rontó kórképekben, melyek ellen érdemes a száraz idő ellenére is megtartani az egész nyáron át kitartóan folytatott védekezési rendet. Az elmúlt héten csak egy-két napon hullott említést érdemlő csapadék, jelentősebb mennyiség is csupán keleten (10-20, a beregi térségben 20-50 milliméter) és délen, délnyugaton (5-10 milliméter) gyűlt össze. Másutt, ha számottevő eső nem is hullott, a reggeli harmat napi rendszerességgel és nagy mennyiségben képződött, mely a gombaféle kórokozók számára általában már elegendő a szaporodáshoz és a fertőzőképességhez.

– A folytatásban a hőmérséklet fokozatos csökkenésére lehet számítani, ennek ellenére a hónap nagy részében maradni látszanak a sokéves átlag feletti hőmérsékletek, s nyári napok is várnak még ránk. A már inkább vénasszonyok nyarának nevezhető időszakot lokálisan jelentős csapadékhullással járó frontok szakíthatják meg, de hosszabb csapadékos periódusra nincs kilátás. Talajaink nedvességtartalma a száraz hetek ellenére még kellően magas ahhoz, hogy a közelgő őszi talajmunkákat nagyobb többletköltség és -vonóerőigény fellépése nélkül meg lehessen kezdeni – zárta szakmai elemzését dr. Rácz Csaba.