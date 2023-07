Hétfő késő délután, illetve kora este északnyugat felől egy hidegfront érkezik, ami heves zivatarokat hoz majd magával. A zivatartevékenység éjszaka is kitart, kiemelten az ország északi felén, harmadán alkalmasak a feltételek a zivatarok rendszerbe szerveződésére. Hétfőn már erősen viharos, 90-100 kilométer per órás szélrohamok, valamint nagy méretű 2-4 centiméteres jégdarabok, és felhőszakadás várható, az ítéletidő azonban még kedden is kitart. - olvasható a tenyek.hu oldalán.

Kedden még nagyobb területen kell zivatarokra számítani, ezek rendszerbe szerveződésébe főként az ország délkeleti felén és északkeleten kell számítani, ezért a területen piros riasztási fokozat van érvényben. A felhőszakadásokat várhatóan szintén jégeső valamint erős széllökések kísérik majd, zivatarok fokozatosan kelet felé tartanak és éjszakára sem szűnik meg a zivatartevékenység – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat közleményében, valamint azt is hozzátették, hogy a piros fokozatot elérő zivatarok, zivatarrendszerek térbeli és időbeli lefolyásában még nagy a bizonytalanság, de a helyzet alakulásáról folyamatosan tájékoztatást adnak majd.