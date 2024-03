A kora tavaszias időjárás után az ország felében faggyal indult a hét. Az északi részeken -5, -6 fokot is mértek reggel, de az alföldi tájakon is nulla fok alá esett a hőmérséklet. A szeszélyes időjárás komoly mezőgazdasági károkat okozhat, a virágzó gyümölcsfák könnyen elfagyhatnak, de veszélybe kerülhet a szántóföldeken növekvő repce is. A hét közepéig még több helyen lehet fagyra számítani, csütörtöktől azonban visszatér a jó idő.

Forrás: tenyek.hu