Az egyik legfontosabb az a szúrás volt, ami a nő máját érte, és ami miatt azonnali, életmentő beavatkozásra volt szükség. A vádlott, aki a nyíregyházi büntetés-végrehajtási intézetben ülve, a digitális technika segítségével vett részt a tárgyaláson, azt mondta – és meg is mutatta –, hogy hátrafelé, a nő karja felé szúrt, de a kés megcsúszott a pléden, emiatt érte el az asszony máját. Többször is elismételte, hogy nem akarta megölni az élettársát, és úgy fogalmazott, számára az a tavaly januári este olyan, mint egy rémálom: a történtekre csak homályosan emlékszik, egy-egy részlet villódzva ugrik be neki.