A korábbi átlagos napi 3000 helyett, 4300-nál is több sürgős esethez riasztották a mentőket az elmúlt napokban, miközben a mintavételi igények is húszezres nagyságrendben érkeznek a mentőszolgálathoz. Az életmentők ebben a kiélezett helyzetben is mindent elkövetnek, hogy minden esetben gyorsan helyszínre érjenek, ám ehhez a közlekedők segítségét kérik. Előfordulhat, hogy mintavevő egységeink szükség szerint “szabálytalanul” parkolnak a mintavétel idejére, ezért egyrészt megértést kérünk, valamint, hogy a szirénázó-villogó mentőautóknak minden körülmények között biztosítsanak szabad utat a forgalomban. KÖSZÖNJÜK! – írták.