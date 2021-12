– Legújabb kampányunkban a sajtóból, a művészet és a sport világából jól ismert személyiségek mesélik el, hogy életük része a rivaldafény, és akár már attól is a címlapra kerülnek, ha a másik irányba fésülik a hajukat. Természetesen ők is leginkább a kimagasló szakmai teljesítményükkel szeretnek bekerülni az újságokba, azonban legtöbbünknek csak egy baleset okozása vagy elszenvedése jelentheti a címlaphoz vezető „leggyorsabb” utat. Vajon ezen az áron is megéri rivaldafénybe kerülni? Érdemes hagyni, hogy az indulataink vezéreljenek és kivetkőzzünk magunkból a volán mögött? Mi továbbra is arra ösztönzünk mindenkit, hogy maradjunk emberek a volán mögött is, mutassanak mást a címlapok, ne a balesetek képsoraival kezdődjenek a híradások – emelte ki Lázár László, a HUMDA Zrt. kommunikációs igazgatója.