Tűz volt egy tizenegy emeletes társasházban Nyíregyházán, az Ungvár sétányon szerda délután. Egy harmadik emeleti lakás konyhájában keletkezett tűz, az elszívó ventilátor és a konyhabútor is lángra kapott. A tűz a társasház közös szellőzőcsatornáján keresztül több fölötte lévő emeletre is átterjedt. A nyíregyházi, a baktalórántházi, a kisvárdai, a hajdúnánási és a nyíradonyi hivatásos, valamint az ibrányi önkormányzati tűzoltók – összesen negyvennégy beavatkozó – vonult a helyszínre. A tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A tűz miatt hatvan lakó hagyta el ideiglenesen az épületet, amelyből két embert a tűzoltók menekítettek ki. A helyszínen melegedőbuszt is biztosítottak az érintetteknek, valamint melegedőhelyiségeket jelöltek ki közeli intézményekben. A lakók az esti órákban visszatérhettek lakásaikba.

Csőtörés miatt nagy mennyiségű víz öntött el egy kisvárdai pincét a Serház utcában. A helyi hivatásos tűzoltók szivattyúval távolították el a vizet.

Árokba hajtott egy személygépkocsi a 4145-ös úton, Kisvárdánál. A kisvárdai hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság -