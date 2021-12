A büntetővégzés kézhezvételét követően a törvényes határidőn belül az ügyészség és a vádlott is tárgyalás tartása iránti kérelmet nyújtott be. A büntetővégzés így akkor nem emelkedett jogerőre, a bíróság az ügyben kitűzte az előkészítő ülés időpontját. A vádlott akkor nem tett beismerő nyilatkozatot, a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott lesz. Vallomásában előadta, hogy a cselekményét megelőzően egy kábítószerültetvény helyszínén dolgozott, amit a rendőrség felszámolt, ezt követően ment be a rendőrkapitányságra.