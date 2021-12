A Mátészalkai Rendőrkapitányság munkatársai 2021. december 4-én éjjel tetten érték, és elfogták B. F. és V. A. nyírgyulaji, valamint B. Z. kislétai lakosokat, akik egy mátészalkai telephelyre kíséreltek meg betörni. A nyírgyulaji férfiak fejükön csuklyával, feszítő vassal és csavarhúzóval felszerelve átmásztak a telephelyet övező kerítésen, hogy betörjenek az irodaépületbe, és onnan készpénzt szerezzenek. A rendőrök azután fogták el őket, hogy megkísérelték az iroda bejárati ajtaját kifeszíteni. Menekülni próbáltak, de nem jártak sikerrel. Harmadik, kislétai társukat a helyszín közelében fogták el, ő egy gépkocsiban várakozott, figyelte a környezetet, miközben bűntársai a betörést hajtották végre.

Az elmúlt néhány hónapban több betörés is történt Mátészalkán, amelyet hasonló módszerrel követtek el ismeretlen tettesek. A rendőrkapitányság nyomozói a beszerzett adatok alapján több párhuzamosan folytatott büntetőeljárást egyesítettek, miután megállapították, hogy azonos lehet az elkövetői kör. Azt is megállapították, hogy nem csupán Mátészalkán, hanem Nyíregyházán, és Nyírbátorban is történtek hasonló módszerrel elkövetett betörések. A rendőrkapitányságok és a megyei rendőr-főkapitányság nyomozói együttműködésének eredményeképp sikerült azonosítani, és bűncselekmény elkövetése közben tetten érni a feltételezett elkövetőket, akik irodákba, és különböző üzletekbe törtek be, hogy készpénzét szerezzenek. Több helyről távoztak több millió forint összegű zsákmánnyal, de igaz olyan is akadt, ahonnan üres kézzel.