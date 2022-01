A Nyíregyházi Járási Ügyészség közlekedési ügyésze feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott egy juhásszal szemben, aki a birkáit villanypásztorral próbálta megőrizni. A juhász a vízügyi igazgatóságtól legelőt bérelt a Túr folyó bal oldalán, Sonkád külterületén. A legelőnek része volt a folyó gátja is teljes terjedelmében. A birkáit a gazda villanypásztorral védte, melyet a gát tetején is elhelyezett 60-70 cm magasságban, azonban ebbe a részbe áramot nem vezetett. A gát egyébként mindkét végén sorompóval volt lezárva, és tábla tiltotta a behajtást. Oda kizárólag a vízügy járművei és kerékpárosok hajthattak be.

Forrás: Ügyészség

2021. július 11-én késő délután a kiskorú sértett terepmotorjával szeretett volna a Kisbukóhoz eljutni a töltés tetején, noha a tábla tiltotta, hogy ott közlekedjen. A sértett kb. 45-50 km/h sebességgel haladt, amikor észlelte a kifeszített villanypásztort. Vészfékezett ugyan, de elvesztette a jármű stabilitását, és a villanypásztor vezetékeit elszakítva a motorral felborult. Szerencsére nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta a balesetet.

A juhászt is kár érte, mert öt birkája kihasználta a villanypásztor hiányát, és elkóborolt úgy, hogy azóta sem kerültek elő.

A juhászt gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt, mert egy magánúton létesített olyan akadályt, ami az arra közlekedőkre veszélyt jelentett. A közlekedési ügyész úgy ítélte meg, hogy szükségtelen vádat emelni egy ilyen ügyben, hiszen a gyanúsított büntetlen előéletű, beismerő vallomást tett, ráadásul a sértett is felelős részben a balesetért. Erre tekintettel az ügyészség az eljárást egy évre felfüggesztette a gyanúsítottal szemben, és ha ez az idő eredményesen eltelik, az ügyészség meg fogja szüntetni az eljárást - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.