„Esküvői fotósként már szembesültem eggyel és mással, de ilyen drámát még nem éltem át. Nem is szeretnék többször hasonló helyzetbe kerülni. Még most is kiráz a hideg, ha felidézem a történteket” – nyilatkozta lapunknak a nyírbátori lakodalomban járt máriapócsi Kovács Fanni. „Láttam, hogy a később újraélesztett férfi a menyasszonnyal táncolt, és utána magába roskadva leült egyedül. Többen azt gondolták, hogy minden bizonnyal kipiheni a táncot, de aztán hirtelen a földre borult. Azonnal odagyűlt a násznép, kétségbeesett emberek keresték a megoldást. Ott voltam a közelben, letettem a fényképezőgépemet. Egy pillanatig sem haboztam, hogy segítsek”.



A mentők gyors beavatkozását kérték ahhoz a középkorú nőhöz, aki nyírteleki otthonában lett rosszul főzés közben. Az asszony minden előzetes panasz nélkül esett össze a tűzhelynél, amit észrevett a fia és azonnal a segítségére sietett, majd mentőt hívott. A rutinos mentésirányító instrukció szerint a bejelentő megvizsgálta saját édesanyját, aki már nem lélegzett. Egy percig sem esett pánikba, a telefonon kapott utasítások alapján rögtön megkezdte az anyja újraélesztését. A Rakamazi Mentőállomás egyik egysége épp akkor haladt át Nyírteleken, ezért a helyszínre riasztották a nyíregyházi esetkocsival együtt. Néhány perc alatt helyszínre értek és emelt szinten folytathatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre vezetett, és a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.



Szabolcs községben a halálból hoztak vissza egy pici fiút: a hét hónapos Hugó a szomszédjuknak köszönheti, hogy él. „Az orvosok szerint a légzés leállását a bölcsőhalál vagy más néven hirtelen csecsemőhalál szindróma okozta: ez a gyerekek egy éves koráig fordul elő, ilyenkor a kicsik valami miatt elfelejtenek levegőt venni – sajnos az esetek többsége tragédiával végződik. Én is csak akkor gondoltam bele, hogy mi történhetett volna, amikor már tudtam, hogy rendben van a kicsi: egy órán át sírtam, akkor jött ki belőlem a feszültség” – mondta Kiss Zoltánné, az életmentő hős.



– Akik nem hezitálnak, azonnal cselekednek és megmentik embertársaik életét, hatalmas tettet követnek el, minden elismerésem előttük. Az újraélesztésnek van egy protokollja, amit követni kell egy embert próbáló helyzetben – mondta Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat állomásvezető mentőtisztje, regionális kommunikációs munkatársa, majd sorolta, hogy melyek a legfontosabb lépések, amit követni kell ilyen esetben: – Először is bizonyosodjunk meg róla, hogy a helyszín biztonságos. Óvatosan közelítsük meg a beteget, rázzuk meg a vállát, szólítsuk meg, derítsük ki: reagál-e? A fej hátrahajtásával emeljük ki az állát, tegyük szabaddá a légutakat! Tíz másodpercig hallgassuk, lélegzik-e a beteg, figyeljük emelkedik-e a mellkasa? Amennyiben nem észlelünk életjelenségeket, hívjuk a 112-t, és kezdjük meg az újraélesztést! Ha többen vannak a helyszínen, valakit küldjünk el AED-ért (félautomata defibrillátorért).

Az újraélesztés helyes kivitelezését illetően is hasznos instrukciókkal szolgált Ménes Dávid:



– Helyezzük az egyik tenyerünk tövét a beteg mellkasának közepére, a másik kezünket tegyük rá az alsó kézre, és kulcsoljuk össze az ujjainkat! Csak a tenyerünk élével és nyújtott könyökkel végezzük a mellkaskompressziókat. Körülbelül 5 cm mélyen nyomjuk le a mellkast, és minden kompresszió után engedjük fel! Percenként 100-120 mellkaskompressziót kell végezni. Amennyiben kiképezték rá, 30 kompressziót követően alkalmazzanak 2 szájból-szájba lélegeztetést. Ha van AED a közelben és megérkezik, kapcsolják be, és kövessék az utasításait! Az újraélesztést addig kell folytatni, amíg a mentőegység meg nem érkezik, vagy a beteg keringése vissza nem tér.



Magyarországon évente több ezer ember hal meg hirtelen szívmegállás következtében utcán, közterületen. Többségük megmenthető lenne, ha valaki perceken belül megkezdené az újraélesztést, a mellkasi nyomásokat. Hirtelen vérkeringés-megállás esetében csak akkor van igazi esély az újraélesztésre, ha a mentő megérkezéséig valaki elkezdi a mellkasi nyomásokat. Az azonnal megkezdett újraélesztés defibrillátor használatával növelhető a túlélés esélye.



– Az Országos Mentőszolgálat a lakosság életmentő ismereteinek, tettrekészségének fejlesztéséért az elmúlt időszakban számos kampányt indított – folytatta Ménes Dávid. – Szív City és ÉletMentő néven applikációk fejlesztésében vettünk részt, a mentőállomásokon „Hősképzést” indítottunk, ahol az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok minden hónapban ingyenes újraélesztés oktatáson, gyakorláson vehetnek részt, fiatalokat tanítunk újraéleszteni iskolákban, fesztiválokon, és közterületi plakátokon is népszerűsítjük az életmentő ismereteket. Élet Mentő Pont néven egy társadalmi felelősségvállalást tükröző márkát alapítottunk, melyhez cégek, vendéglátóhelyek, üzletek, sportlétesítmények, szolgáltatók csatlakozhatnak, ha megteremtik az azonnali életmentés feltételeit.

Bárki számára elérhető az ÉletMentő applikáció, ami a mentőhívást is megkönnyítő, számos hasznos egészségügyi információt és szolgáltatást tartalmazó mobilalkalmazás. Az ingyenesen letölthető alkalmazás mára több mint 600 ezer ember okoseszközén található meg és már ukrán nyelven is elérhető. A felhasználók könnyedén tárolhatnak az applikációban egészségügyi adatokat, amelyek segélyhívás esetén rögtön a mentők rendelkezésére állnak. A pontos helymeghatározó funkciónak köszönhetően pedig nem csak a segítség ér könnyedén célba, közeli gyógyszertárak, kórházak és defibrillátorok listája is egyszerűen elérhető. A mentők nem csak a bajbajutott személy tartózkodási helyét, hanem telefonjának töltöttségi szintjét is látják, ami a készülék lemerülése esetén hasznos információval szolgálhat. A chatbot funkciónak köszönhetően az alkalmazást érintő telepítési és felhasználási kérdésekkel kapcsolatban hatékonyabban jutnak információhoz a felhasználók, emellett a chatbot kérdezz-felelek formában az elsősegélynyújtást is támogatja.



A Szív City életmentő applikáció lényege, hogy bárki, aki kedvet, késztetést érez arra, hogy vészhelyzetben életet mentsen, egy alkalmazás segítségével riasztást kaphat mobiltelefonjára, ha a közelében közterületi újraélesztésre van szükség. A program az elsősegélynyújtót gyorsan a helyszínre navigálja, így pillanatokon belül elkezdheti az újraélesztést, a mentő megérkezéséig is esélyt adhat a betegnek a túlélésre. Az applikáció összeköttetésben áll a mentők irányítórendszerével, vagyis az oda beérkező segélyhívás alapján a mentésirányító nem csak mentőautót indít a helyszínre, hanem egy gombnyomással riasztja a legközelebbi Szív City elsősegélynyújtókat is.