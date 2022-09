Pontban déli 12 órakor az Opel vezetője balra indexelt, majd be is kanyarodott a Sóstói és Stadion utca kereszteződésében, s bár ne tette volna. A mintegy 40 méter magasból figyelő drón rögzítette a manővert. Pár méterrel később a rendőrök leintették az autót...

Fotós: Sipeki Péter

– Ez fix összegű 50 ezer forintos közigazgatási bírsággal és négy büntetőponttal járó szabálysértés – mondja Ferenczi Péter hadnagy, ugyanis az autó vezetője két táblát is figyelmen kívül hagyott, az egyik a kötelező haladási irányra figyelmeztet, a másik pedig a balra kanyarodást tiltja meg. Varga Szabolcs százados, aki a drónt irányítja megmutatja, hogyan lehet zoom-olni a kamerával, s bizony több száz méteres távolságról is tökéletes képet készít.

– Látjuk, ha valaki nem kötötte be a biztonsági övet, mobiltelefonál vezetés közben, rögzítjük, ha nem adja meg a kötelező elsőbbséget, áthajt a piros lámpán, nem használja az irányjelzőt, átlépi a záróvonalat, nem áll meg a STOP-táblánál – sorolja a drón adta lehetőségeket a hadnagy, a felvételekkel pedig a szabálysértők nem vitatkozhatnak. Viselik a következményeket, és arra sajnos mindig van ok, amit jól mutatnak a baleseti és szabálysértési statisztikák. A közlekedési ellenőrzéseken újra és újra bebizonyosodik, hiába veszélyes üzem a közúti közlekedés, sokan vannak a szabályt szegők.

Fotós: Sipeki Péter

Közösen érhető el eredmény

– A megyei rendőr-főkapitányság is csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) szeptember 16-22. között meghirdetett Focus on the road – Figyelem az útra – elnevezésű fokozott ellenőrzéshez, melynek keretében elsősorban vezetés közben kézben tartott mobiltelefonokra, a figyelmet a vezetésről elvonó egyéb tevékenységekre fókuszálunk, de természetesen minden szabálysértésre figyelünk – mondta lapunknak Koncz László alezredes. A megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője hozzátette, az akcióban meghatározott feladatokat a megye minden kapitányságán végrehajtják, s ebben használják a drónt is, azaz bárhol figyelheti a közlekedőket.

Fotós: Sipeki Péter

– A legfontosabb cél, hogy a közlekedők tartsák be a szabályokat, s ne azért, mert a földről vagy akár a levegőből figyelik őket, hanem önmaguk és mások biztonsága érdekében, hogy ne történjenek balesetek, s mindenki hazaérjen – hangsúlyozta az alezredes. A Safety Day, azaz biztonsági napok is a közlekedésbiztonságra hívják fel a figyelmet, hogy szeptember 21-e környékén Európában lehetőleg senki ne veszítse életét az utakon.

– Csak közösen érhetünk el eredményeket, ehhez szükség van az állampolgárokra is – nyomatékosította Koncz László, akitől megtudtuk, kortól és nemtől függetlenül követik el a járművezetők a szabálysértéseket, amelyek vezetik a baleseti okokat, ilyen a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása, a kanyarodási és előzési szabályok megszegése. Az 1-2 évvel ezelőtti statisztikákhoz viszonyítva az idén személyi sérüléses és anyagi káros balesetekben minimális emelkedés figyelhető meg, de lehet ezt javítani. – Ellenőrzésekre, sebességmérésekre pedig a megye bármely pontján, bármikor számíthatnak a járművezetők, függetlenül a központi programoktól – tette hozzá az alezredes.

Fotós: Sipeki Péter

Hangsúly a megelőzésen

A héten rendezik meg a Biztonság hete programsorozatot is, melynek keretében kedden a Korzó mellett a megyei- rendőr-főkapitányság, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság, a katasztrófavédelem, a megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége a közlekedési polgárőrség, a MABISZ szakemberei bemutatókkal, kiadványokkal, játékos feladatokkal hívták fel a gyerekek és a felnőttek figyelmét arra, hogyan élhetnek nagyobb biztonságban, mit tehetnek, hogy megelőzzék a bajt, elkerüljék a balesetet, megóvják az életüket, értékeiket.

Fotós: Sipeki Péter

BM