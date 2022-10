Három évvel ezelőtt egy örökösföldi paneltömb hatodik emeletén csaptak fel a lángok, a tűzoltóknak külön feladatot jelentett, hogy az épület előtt letelepíthessék a magasból mentő járművet. Az ok mondhatnánk, „prózai”, ugyanis szinte talpalatnyi helyet sem hagytak a parkoló autók. Maradva a lakótelepnél, tavaly egy 9. emeleti erkélyről felcsapó lángok keltettek riadalmat. Sokan tették fel a kérdést, hogyan védhetjük meg otthonunkat, és segíthetjük a tűzoltók munkáját.

A kérdésekre Leskovics Zoltán alezredestől, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjétől kértünk válaszokat, aki a többlakásos épületek tűzvédelméről is fontos információkat sorolt. Veszélyes és beláthatatlan következményei lehetnek annak, ha a társasházakban a lakók, figyelmen kívül hagyva az előírásokat, saját tárolójuknak tekintik a folyosót, a lépcsőfordulókat, a kijelölt menekülési útvonalat, vagy mint egy börtönt, úgy zárják le ráccsal a lakásuk előtti részt.

A menekülési útvonal

– Bárhol, bármelyik társasházban, épületben keletkezhet tűz, éppen ezért nagyon szigorú szabályok vonatkoznak ezek tűzvédelmére, s folyamatosan ellenőrzik kollégáink, hogy az előírásokat mennyire tartják be. A vizsgálatok célja nem a bírságolás, hanem a biztonságos környezet megteremtése, azonban a notórius szabálytalankodókat, vagy azokat, akik a hiányosságokat többszöri felszólításra sem szüntetik meg, akár 3 millió forintig terjedő bírsággal is sújthatják – beszélt a következményekről az alezredes.

– A háromnál több szinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magába foglaló épület, épületrész esetében írásba kell foglalni a tűzmegelőzési szabályokat, s ezt a lakóknak is ismerniük kell. Ezért kivonatos formában a postaládájukba is bedobhatja azt a közös képviselő, házmester, a legkézenfekvőbb falitáblára kitenni. A tűzvédelmi házirendet pedig célszerű szakemberrel elkészíttetni. Mindig biztosítani kell, hogy az épület a tűzoltó gépjárművekkel könnyen megközelíthető legyen, azaz állandóan szabadon kell tartani annak érdekében, hogy a mentés, a tűzoltói beavatkozás ne ütközzön akadályba – hangsúlyozta Leskovics Zoltán.

– Tűz esetén fontos, hogy mindenki minél gyorsabban ki tudjon jutni az épületből. Ha a lakók a folyosóra rakják a régi televíziót, hűtőszekrényt, bútorokat, virágoskertet csinálnak a lépcsőfordulókból, az nemcsak a menekülésben akadályozhatja őket, hanem a tűz terjedését is elősegítheti. A lakásajtót és a folyosószakaszt lezáró rácsok felszerelésének vannak tűzvédelmi kikötései. Például nyitott állapotban nem akadályozhatják mások menekülését, nem torlaszolhatják el a tűzvédelmi berendezéseket, felszereléseket, eszközöket.

– Fontos, hogy minden érintett ki tudja nyitni. A rácsok a betöréses lopások ellen védelmet nyújthatnak, de lassítják a menekülést és a tűzoltók beavatkozását is. Ha egy folyosószakaszt zárnak így le, és az menekülési útvonalnak minősül, tilos azt leszűkíteni, valamint az engedélyezetten túli mennyiségű éghető anyagot elhelyezni oda – figyelmeztetett a tűzoltósági főfelügyelő.

Rendszeresen tisztítani kell

Többlakásos épületben lakásonként legfeljebb 10 liter I., II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék – például benzin – tárolható, gázolajból is legfeljebb 30 liter. Sok épületben a lakóközösségek megszüntették a szemétledobókat, s azt a lakók tárolásra akarják használni, ami alapvetően tilos. Abban az esetben van erre lehetőség, ha a helyiség átalakítása tűzvédelmileg szabályosan történik, és minden irányból tűzgátló megoldással lezárják.

– A társasházak jelentős része évtizedekkel ezelőtt épült, de a szellőzőrendszereket nem tisztították, pedig azt a jogszabályok szerint három­évente kötelező elvégeztetni. Van, ahol a szellőző átmérője a felére szűkül a belül lerakódott olajos, zsíros anyagtól. Ha ez meggyullad, akkor az első emeletről másodperceken belül a tizediken tud kitörni a lakásba a tűz, melynek megfékezése nagyon nehéz, s ugyanez igaz a szemétledobókra is – hívta fel a figyelmet egy másik veszélyforrásra az alezredes. A 14 méternél magasabb lakóépület központi szellőzőrend­szerét 4 évente kötelező tisztíttatni, és annak elvégzését írásban igazolni kell.

– Ha bekövetkezik a baj, a legfontosabb az áramtalanítás, a felvonóba nem szállunk be, hanem a lépcsőházat használjuk mentésre és menekülésre is. Azonnal értesítsük a tűzoltókat a 112-es számon, mondjuk el, mi ég, mit veszélyeztet, van-e emberélet veszélyben, s lehetőség szerint a lakókat, ott tartózkodókat riasszuk, hogy hagyják el az épületet – tanácsolta a tűzoltósági főfelügyelő, mert a legfontosabb az emberélet mentése.

Társasházak napja címmel az idén ősszel is megrendezik azt a konzultációsorozatot, amelynek keretében a lakóközösségek tájékoztatást kapnak a követendő tűzmeg­előzési szabályokról, a lakóépület és a benne élők biztonsága érdekében.

BM



Mindig biztosítani kell, hogy az épület könnyen megközelíthető legyen

Illusztráció: archív, Pusztai Sándor