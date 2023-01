Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület mutatkozik be, majd kéthetente újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Készenlétet is vállalva mintegy 10 ezer ember életét, anyagi javait védik

A Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyike a vármegyénk legkorosabb egyesületeinek, idén ünnepli megalakulásnak 130 évét.

Az 1800-as évek második felében több tűzvész pusztított Nagykállóban, többek között leégett a Vármegyeháza, elhamvadt a római katolikus templom tornya és a templom tetőszerkezete is. Nagykállóban – 1876-ig Szabolcs Vármegye székhelyén – a lakóházak többsége könnyen gyulladó anyagokkal, szalmával, náddal volt fedve. Egy-egy ház meggyulladása gyakran járt tűzvész kialakulásával, ezért egyre nagyobb szükség volt az emberek épségét és javaikat védő tűzoltó egyesület megalakítására, amelyre 1893-ig kellett várni.

Az egyesület létszáma kezdetben 72 fő volt, a kezdetleges felszereléseket pedig 3 szekérfecskendő, 1 hágcsó, 2 csáklyahorog, 1 vizes hordó, 6 cseber és kupa képezte.

A XX. század mindkét világégése jelentős befolyással volt az egylet életére. Az első világháborúban a tagok közül sokan bevonultak katonának, a felszerelések nagy része is tönkrement.