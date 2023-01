Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével.

A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a Tarpai Önkéntes Tűzoltó Egyesület mutatkozik be, majd kéthetente újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

A tarpai önkéntes tűzoltókra minden helyzetben számíthatnak

Az egyesület tagjai aktívan részt vettek a menekülthelyzet kezelésében, az adományok fogadásában és elosztásában.

A Tarpai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1935-ben alakult és zökkenőmentesen működött egészen a rendszerváltás idejéig. A legfőbb támogató, a helyi termelőszövetkezet megszűnése sajnos az önkéntes tűzoltó egyesület munkáját is befolyásolta, megfelelő anyagi segítség és szervezettség nélkül csak két-három ember tartotta életben a tűzoltóság lángját, élükön Debreceni András bajtársukkal.

A 2001-es tiszai árvíz során ismét előkerült a régi ZUK gépjármű, és a jelenlegi parancsnok Kékesi Szilárd vezetésével néhány helybéli fiatallal karöltve segítséget nyújtottak a helyreállítási munkákban, főként vízeltávolításban. A tetteket jogi lépések követték, még abban az évben újjáalakult az önkéntes tűzoltó egyesület, amely az induló 10 fős tagságot napjainkra csaknem megötszörözte.

Ebből a létszámból 32 legalább alaptanfolyami végzettséggel rendelkező, egészségügyileg alkalmas szaktevékenységet vállaló tag. Tiszteletbeli és pártoló tagjaikkal együtt az egyesület teljes létszáma jelenleg 45 fő.

Tíz percen belül vonulnak

2014. decembere óta önállóan beavatkozó egyesületi jogosultsággal (holtversenyben második ilyen képességű megyebeli ÖTE-ként) Tarpa és négy környező település védelmét látják el az alapszabályukban és a hivatásos szervekkel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint, emellett segítségnyújtásban közreműködő egyesületként további öt településre vonulnak.

A tűzoltás és műszaki-mentés mellett nagyon fontos része a munkájuknak a tűzmegelőzés, felvilágosítás és a tűzvédelemmel kapcsolatos hasznos ismeretek átadása. Az elmúlt bő két évtized alatt IFA gépjárműfecskendőt vásároltak, amely fűtött laktanyában várja a riasztást. Szakfelszereléseket és védőfelszereléseket szereztek be különböző pályázati forrásokból, illetve a helyi önkormányzat segítségével.

2017 végén a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség hathatós közbenjárásával egy Steyr 13s23 Bronto-Saurus 2000 típusú gépjárműfecskendővel gazdagodott az egylet. Az elmúlt nyolc évben a vállalt 4500 óra készenléti időtartamot jóval meghaladó óraszámban adnak főként otthoni készenlétet úgy, hogy a rádiókapcsolaton érkező riasztást követően 10 percen belül megkezdik a vonulást a káreset helyszínére.

Ott vannak a mentési gyakorlatokon is

Aktívan részt vesznek a különböző szakmai versenyeken, így 2016-ban az Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőn is bizonyíthatott egyesület. Több alkalommal megnyerték a megyei lépcsőfutó verseny önkéntes kategóriáját, valamint dobogós helyezéseket szereztek a megyei önkéntes-, önkormányzati- és létesítményi tűzoltó sportversenyeken.

Felkészülésük során a térség valamennyi magasabb szervezésű gyakorlatain képviseltetik magukat, így ott voltak a Tarpai-hegyen végrehajtott mélyből és magasból mentési gyakorlaton, a Holt-Szamoson tartott jégről mentési, illetve a Tiszán megtartott vízből mentési gyakorlaton is. A csapat tagjai közül négyen hivatásos, hárman önkormányzati tűzoltóként dolgoznak, valamennyien az egyesületen keresztül szerették meg ezt hivatást.

Rendkívül aktívak a település társadalmi életében. A gyermeknapi „Nyitott szertárkapuk” elnevezésű rendezvényen a település apraja és nagyja megismerheti a laktanyát, kipróbálhatja a felszereléseiket. Szívesen kiviszik bemutatóikat az őrtanyán kívülre is, óvodákat és iskolákat keresnek fel a gyermekek nagy örömére. A rendezvényeken olykor a gasztronómiának is hódolnak, vendégül látják saját főzésű bográcsos ételeikkel a családtagokat, támogatókat.

Adomány lesz a régi tűzoltófecskendő

Guti János elnök irányította egyesület kiváló kapcsolatokat ápol a település vezetésével, polgármesterével. Az önkormányzat biztosítja számunkra a laktanya épületét, és költséget vállal annak fenntartásában.

Az ukrán határ közelsége miatt is, önkéntes munkával vettek részt az ukrán-orosz fegyveres konfliktus miatt kialakult menekülthelyzet kezelésében, az adományok fogadásában és elosztásában, valamint a karitatív szervezetek segítségnyújtó pontjain a menekültek ellátásában.

Gondos előkészítő munka után a közeljövőben átadják, az általuk már nem használt IFA típusú gépjárműfecskendőjüket a Kárpátaljai Református Egyházmegye számára, ezzel is elősegítve a határon túli területen élők mentő tűzvédelmét – foglalta össze az egyesület múltját és jelenét Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, tűzoltósági főfelügyelő.