A nyomozás azt állapította meg, hogy az egyik szabolcsi gazdaság területén a fővadász utasítására két beosztottja 2021 nyarán csapdákat helyezett ki azért, hogy védett ragadozó madarakat fogjanak be, melyeket későbbiekben majd elpusztítanak. Az egyik beosztott vadász három, míg társa egy védett madarat fogott be, majd azokat kazánban elégették, illetve egy részüket az országút mellett helyezték el úgy, mintha a madarak gázolás következtében pusztultak volna el.

Fotós: Rendőrség

A fővadász és egyik beosztottja a nyomozás során beismerő vallomást tettek és segítették a hatóság munkáját, ezért velük szemben az állatkínzás miatt indult eljárást az ügyészség egy évre felfüggesztette, és ezen idő alatt pártfogó felügyelet alatt lesznek. Azt is előírta számukra az ügyészség, hogy a fővadász 2 millió forintot, beosztottja pedig 500 ezer forintot fizessen egy alapítványnak, amely madárkórházat üzemeltet.

A gazdaság másik vadásza 2021. április 20-án egy vendégvadásszal tartózkodott a település határában lévő gyümölcsösben, amikor is az esti órákban feltűnt nekik egy fokozottan védett barátkeselyű. A védett madár egyébként Bulgáriából repült Magyarországra, a testére a bolgár madárvédők egy jeladót is felszereltek, így követve az útját. A vadász beleegyezésével a vendégvadász golyóspuskájával lelőtte a barátkeselyűt, amely előbb megsérült, majd kis idő múlva el is pusztult. Ekkor vette észre a két férfi, hogy jeladó van a madáron, ezért az állat tetemét megsemmisítették, a jeladót pedig a Tisza partján a bozótban elrejtették.

Fotós: Rendőrség

Az ügyészség a két férfit természetkárosítás és állatkínzás bűntettével vádolja és azt indítványozta a vádiratban, hogy amennyiben beismerő vallomást tesznek és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, akkor felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje őket a bíróság, a vendégvadászt öt évre, míg a hivatásos vadászt végleges hatállyal tiltsa el minden vadászati tevékenységtől.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség -