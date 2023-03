Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a Szakolyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Ahol az egy főre eső kiképzett tűzoltók száma valószínűleg a legmagasabb a vármegyében

A Szakolyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület lassan egy évszázada lát el mentő és tűzvédelmet, segítve ezzel önkormányzati és hivatásos egységek munkáját.

Létezik egy település a Dél-Nyírségben, ahol az egy főre eső kiképzett tűzoltók száma valószínűleg a legmagasabb a vármegyében. Ez a település Szakoly. A községben önkormányzati tűzoltóság is van, de mögötte, vagy éppen mellette a Szakolyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is működik és tesz a település tűzvédelméért.

Fotós: ÖTE

Az egylet 1927-ben alakult, parancsnokként Eszényi József adóügyi jegyzőt tüntették fel. A maroknyi csapat egy tiszttel és 12 főnyi tagsággal kezdte meg működését, a felszerelést az egy kocsifecskendő jelentette, viszont az egyéni védőeszközök még teljesen hiányoztak.

A II. világháború kitörése után az önkéntes tűzoltó egyesület tagjaira nagyobb felelősség és több munka hárult, hiszen ők végezték a lakosság légoltalmi kiképzését is, gyakoroltatták a tűzoltást és a mentést.

Önkéntes Testületi Tűzoltóságot alapítottak

Az egyesületnek 1991-ben sikerült megvásárolniuk a megyei tűzoltó-parancsnokság egyik TÜ-1-es típusú gépjárműfecskendőjét. Rá egy évre az új szerhez egy új, fűtött és pihenővel ellátott szertár épült, ami az ország első önkormányzat által épített tűzoltó szertára volt.

Sikeres pályázattal és az önkormányzat segítségével 1997-ben egy átalakított IFA gyártmányú gépjárműfecskendőhöz tudtak hozzájutni vásárlás útján. Ekkoriban az egyesület taglétszáma már meghaladta a 80 főt közülük pedig 12-en rendszeresen részt vettek a tűzoltásában. 1998-ban főként társadalmi munkából, valamint az önkormányzat segítségével egy három szer állásos szertár. Az ezredfordulón az egyesület egy TÜ-1-es, egy TÜ-2-es és egy IFA gyártmányú gépjárműfecskendővel, illetve egy GAZ 66-os műszaki mentőszerrel büszkélkedett.

2002-ben Szakolyi Község Önkormányzata és a Szakolyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalapította a megyében elsőként, az országban harmadikként az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságot, amely a mai napig a település és a térség elsődleges mentő tűzvédelmét biztosítja.

Viharkáros időben többet vonulnak

Az éves vonulási szám átlagosan 30-50 eset között alakul, viharkáros időszakok esetében ez jelentősen megnövekszik. Vonulásaikat egy gondosan karbantartott 1990-es gyártási évű IFA gyártmányú W50 LA/TLF-16 típusú gépjárművel hajtják végre. Alaptanfolyami végzetséggel, tűzoltás vezetői jogosultsággal, technika kezelői-, valamint pályaalkalmassági vizsgával is rendelkezik a szakmai tevékenységet vállaló és adott beosztást ellátó tagság.

Az egyesület Szakoly területén lát el mentő és tűzvédelmet segítve ezzel önkormányzati és hivatásos egységek munkáját. Pályázatok révén tűzoltó szakfelszerelések, kiegészítő felszerelések, technikai berendezések, és egyéni védőfelszerelések gyarapítják az eszközállományunkat. A Vármegyei és Országos Tűzoltó Szövetség által szervezett versenyeken rendszeresen több csapattal képviseltetik magukat. Az egyesületnek jelenleg 97 tagja van, melyből 17-en vesznek részt a tűzoltási, kárelhárítási feladatokban.