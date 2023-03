A Debreceni Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú ítéletet. Megállapította, hogy a vádlott a testi sértés bűntettének kísérletét társtettesként követte el, és a törvény kötelező rendelkezése alapján kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélőtábla nem látott indokot a büntetés enyhítésére, a kiszabott szabadságvesztés büntetés szükséges és elegendő a büntetési célok eléréséhez. Egyebekben helybenhagyta az ítéletet. Az ítélet jogerős.

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2022 decemberében L. B. I.r. vádlottat emberölés bűntettének kísérlete miatt 7 év börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. L. A. II.r. vádlottat testi sértés bűntette miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. L. E. III.r. vádlottat testi sértés bűntette miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen L. B. I.r. vádlott hatályon kívül helyezés, illetve enyhítés érdekében fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint I., II. és III.r. vádlottak 2020 decemberében Rozsályon együtt vendégeskedtek a két sértettel. Alkoholt fogyasztottak, amitől ittas állapotba kerültek. II.r. vádlott nézeteltérésbe került az egyik sértettel. A vitába I.r. vádlott is bekapcsolódott, ököllel megütötte a másik sértettet. Ezt követően mindannyian kiszaladtak az udvarra és elkezdődött a verekedés. A közelben lakók minderről értesítették az egyik sértett testvérét, aki a helyszínre érkezett. I.r. vádlott egy késsel három alkalommal megszúrta a mellkasán az egyik sértettet, aki ezáltal életveszélyes sérüléseket szenvedett. Életét a gyors, szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. I.r. vádlott egy alkalommal a másik sértettet is megszúrta, akit közben II.r. vádlott egy gereblyével is bántalmazott. Ez a sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

- Debreceni Ítélőtábla -