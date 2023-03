A város több pontján fákat csavart ki a nagy erejű szél, az áramellátásban pedig zavarokat, ingadozást okozott. Több lakóház tetejére fa borult, a tetőszerkezetek helyreállítása folyamatban van, valamint forgalmi akadályt okozott egy kidőlt fa, amit azóta elszállítottak.

– Szerencsére személyi sérülés nem történt. A legnagyobb kárt a Szabadság téren szenvedtük el, az 1848-49-es emlékmű gyakorlatilag teljesen megsemmisült – részletezte Csordás András, Nagykálló önkormányzatának kommunikációs munkatársa.

– Természetesen szeretnénk majd az emlékművet a későbbiekben helyre állítani, de most a károk elhárítására kell koncentrálni. Elindítottuk a biztosítási ügyintézések folyamatát is. A katasztrófavédelemmel állandóan tartjuk a kapcsolatot, ha bármilyen káreseményre érkezik bejelentés, akkor természetesen azonnal segítünk. Az áramszolgáltató is dolgozik a hibák elhárításán, szerencsére teljes szakaszleválásról, nagyobb áramkimaradásról nem tudunk. Áramingadozásról jött több észrevétel is a lakosságtól, a Városüzemeltetési Csoport próbálja ezt koordinálni, bejelentik az illetékes szolgáltató felé a jelzett problémákat – mondta Csordás András, és hozzátette, hogy kérik a lakosság segítségét is: amennyiben áramellátással vagy közvilágítással kapcsolatban probléma keletkezik, közvetlenül bejelenthetik az Opus Titász Zrt. ingyenesen hívható +36 80 210-310-es telefonszámán vagy a szolgáltató online hibabejelentő űrlapján is.