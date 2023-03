Ebben az évben ünnepli megalakításának huszadik évfordulóját a Máriapócsi Polgárőr Egyesület, amely a napokban tartotta meg az elmúlt évet záró, illetve azt értékelő közgyűlését.

Vendégek az elnökségben

A közgyűlés tagságát és a meghívott vendégeket Lőrincz Péter, az egyesület elnöke köszöntötte.

Az évzáró, évértékelő közgyűlést megtisztelte jelenlétével: Somogyi János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke; Szomor Péter, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség alelnöke; Kazsamér Béla r. alezredes, a Nyírbátori Rendőrkapitányság újonnan kinevezett rendőrkapitánya; Dobos Tibor r. alezredes, a Nyírbátori Rendőrkapitányság polgárőr-összekötő tisztje; Lőrincz Sándor, a Nyírgyulaji Polgárőr Egyesület elnöke.

A helyi önkormányzattól részt vett a rendezvényen Tamás László képviselő-testületi tag, aki maga is polgárőr. A közgyűlés levezetőjének tisztségét dr. Kiss Béla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Baktalórántházai Járási Hivatalának vezetője vállalta el, aki szintén polgárőr.

Sajátos feladatok

A jelentős taglétszámú civil szervezet – amelyhez immár nyolc éve csatlakozott Pócspetri település is – igen fontos közbiztonsági, emberi és vagyonvédelmi feladatok ellátásában segít a rendőrségnek, az önkormányzatoknak, és sajátos feladata is van a civilekből álló egyesületnek a nemzeti kegyhely miatt is.

Már ebben az évben is volt bőven tennivalójuk a máriapócsi polgárőröknek: először az 1943-as doni katasztrófa 80. évfordulója alkalmából indult emlékmenet helyi programjának rendezésében vettek részt, utána pedig már készülhettek is a könnyező kegykép elvitelének évfordulóján szervezett gyalogos zarándoklat megérkezésének fogadására.

A jó hangulatú közgyűlés vacsorával és beszélgetéssel fejeződött be – tájékoztatta szerkesztőségünket Palóczy Tímea.

KM