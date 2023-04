A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a nyírségi településen élő férfi 2021 nyarán került érzelmi kapcsolatba a falubeli nővel, de a kapcsolat 2021 decemberében a férfi italozása miatt megromlott. 2022. március elején kibékültek, a férfi többször elment a nő ingatlanára, segített a ház körüli munkákban.



2022. március 07-én a nő éppen munkahelyén tartózkodott, mikor is a férfi megjelent a házánál, az ablakot befeszítette, majd a családi ház konyhájában a gáztűzhely hajlékony csövét több helyen kilyukasztotta azért, hogy a kiáramló gáz berobbanva megölje a nőt. A munkából hazaérő sértett érezte az erős gázszagot, felfedezte a megrongált csövet is, ezért a főcsapot elzárta, majd kiszellőztette a lakást.

Másnap, azaz nőnapon a férfi visszament a sértett házához, ismét az ablakon keresztül jutott be oda, majd újra megnyitotta a gázcsapot azért, hogy a nő életére törjön. Ugyanakkor megsajnálta a nő lakásban tartott két kiskutyáját, ezért azokat magával vitte. Szerencsére a robbanás most is elmaradt, mert a rövid időn belül hazaérkező sértett ismét észlelte a gázszagot, így elzárta a gázcsapot, majd értesítette a rendőrséget.

A nyomozás során szakértő vizsgálta a körülményeket, aki azt állapította meg, hogy bő 1 óra alatt áramolt volna ki a vezetékből annyi gáz a lakásba, ami már robbanást okoz. A robbanáshoz elég lett volna egy elektromos szikra, például bármelyik villanykapcsoló felkapcsolása. A robbanás a sértett halálát okozta volna, így a véletlenen múlott, hogy a tragikus esemény nem következett be.

A vádlott letartóztatásban várja az eljárás befejezését, az ügyészség pedig azt indítványozta, hogy az emberölés kísérletéért a bíróság 8 év börtönbüntetésre ítélje abban az esetben, ha beismerő vallomást tesz és nem kéri a tárgyalás megtartását.

Az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik.

A mellékelt fotón a megrongált gázcső látható.

- Dr. Szilágyi László, sajtószóvivő -