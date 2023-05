Emberrablással és súlyos testi sértés kísérletével is vádolja a vármegyei főügyészség a kékcsei B. A-t, aki szerdán távmeghallgatással vett részt a Nyíregyházi Törvényszék előkészítő ülésén. A férfi, aki a vádirat szerint antiszociális, agresszív, morálisan fejletlen és gyanakvó, az egyik közösségi oldalon ismerkedett meg a nyíregyházi T. M-mel. Személyesen is találkoztak, majd szerelmi kapcsolat alakult ki köztük, a vádlott többször töltötte az éjszakát az asszony lakásán. Tavaly augusztus 12-én is a nőnél voltak, B. A. pedig átment egy közeli presszóba, hogy megigyon egy sört.

Ott meglátta az asszony egyik férfi ismerősét, és felelősségre vonta, hogy mit keres a barátnője lakása közelében. S. Cs. nem akart vele vitába szállni, inkább buszra szállt, hogy hazamenjen. Ezután a vádlott féltékenykedni kezdett, veszekedett a nővel, ezért T. M. úgy döntött, hogy hazaviszi. Útközben azonban megpillantották a lakása felé gyalogló S. Cs-t. A vádlott kipattant az autóból, a férfi után indult és amikor utolérte, ököllel arcon ütötte, s miután az az ütéstől földre esett, elvette tőle a mobiltelefonját. A férfi nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, azonban az ütés alkalmas lett volna súlyosabb sérülés előidézésére is. Ezután a vádlott és a barátnője visszatértek a nő lakására, a vita pedig folytatódott. A férfi az asszonyt, és a hatéves kislányát is megöléssel fenyegette: azt mondta, kivégzi őket, elvágja a torkukat, és azt kiabálta, hogy nem jutnak ki a lakásból élve. Kulcsra zárta az ajtókat, és nem engedte ki őket a házból – a fenyegetés nyomatékosítására a zsebébe tett egy 6,5 centiméter pengehosszúságú kést is.

A vád szerint ötvenezer forintot követelt

Az asszony és a gyermeke is nagyon megijedtek, a kislány folyamatosan sírt, mire B. A. közölte: ha a nő ad neki 50 ezer forintot és hazaviszi, elengedi őket és a jövőben békét hagy nekik. T. M. ezt megígérte, de közölte, hogy nincs nála készpénz, ki kell vennie bankautomatából. Beültek a kocsijába, a férfi pedig kidobta az ablakon a barátnője mobiltelefonját, hogy ne tudjon segítséget kérni. Tovább fenyegette és már 100 ezer forintot követelt. Az asszony megállt a Nyíregyházi Rendőrkapitányság előtt, a gyermekét kikapta a hátsó ülésről és beszaladt vele a rendőrségre. A férfi ekkor eldobta a kést és elmenekült, a rendőrök nem sokkal később elfogták. Az ügyész, dr. Kruták Gyula azt mondta, ha B. A. beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, 15 év fegyházbüntetést kellene kiszabni rá, és 10 évre eltiltani a közügyektől. Dr. Gunyecz Zoltán bíró kérdésére a vádlott azt válaszolta: nem ismeri be a bűncselekményeket, mert semmi nem így történt. Úgy fogalmazott: T. M. és S. Cs. összejátszottak ellene, és kiszínezték ezt a történetet.

Dühében mondta

– S. Cs. szerelmes M-be, szerintem többet akar tőle a barátságnál, emiatt féltékeny volt rám: a szemével meg tudott volna ölni – mondta. – Tavaly augusztus 12-én is miatta veszekedtünk, de miután lehiggadtunk, elindultunk M-mel és a kislányával vásárolni. Megláttam újra S. Cs-t, odaléptem hozzá és egy kicsit meglöktem, de olyan részeg volt, hogy azonnal elesett, és mivel a földön lévő telefon pont olyan volt, mint az enyém, eltettem – csak később jöttem rá, hogy az övét hoztam el.

– Hazamentünk, és valóban veszekedtünk, dühömben pedig mondhattam csúnya dolgokat, de soha nem bántanám sem M-t, sem a kislányt. Az ajtókat M. zárta be, akkor mehetett volna ki, amikor csak akart, de este 10-11 óra körül hová ment volna? Az sem igaz, hogy pénzt kértem tőle: mind a ketten dolgoztunk, volt jövedelmünk, soha nem került köztünk szóba a pénz. Végül 11 óra körül megbeszéltük, hogy hazavisz: semmi értelme nem volt, hogy ottmaradjak, hiszen csak vitáztunk, ám amikor rájöttem, hogy a rendőrség előtt álltunk meg, megijedtem, s elszaladtam. Ez az igazság, amit bárkinek a szemébe is elmondok. Nem tudom, miért találták ki a sok hazugságot – mondta B. A. és hozzátette: kérdésekre nem válaszol. Az eljárás szeptember 11-én így tárgyalással folytatódik: a Törvényszék tanúkat hallgat majd meg.

SZA