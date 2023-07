Az utóbbi időben egyre több az olyan visszaélés, amit kiskorúak által saját magukról készített intim képekkel követnek el – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a napokban, mi pedig kíváncsiak voltunk arra, Szabolcs-Szatmár-Beregben hasonló-e a tendencia. Dr. Szilágyi Lászlótól megtudtuk: 2021. január 1-jétől idén július közepéig vármegyénkben 29 ügyben 37 vádlottat ítélt el a bíróság gyermekpornográfia miatt. A vármegyei főügyészség szóvivője hozzátette: az elítélt vádlottak jelentős része fiatalkorú volt, jellemzően 14 és 18 év közötti fiúkról van szó.

– A bíróságok a fiatalkorú elkövetőkkel szemben leggyakrabban felfüggesztett fogházbüntetést szabnak ki, s ezzel egyidejűleg elrendelik a vádlott pártfogó felügyeletét is. A törvény előírja, hogy a gyermekpornográfia elkövetőit véglegesen el kell tiltani bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18 évnél fiatalabb személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban áll. Ez azt jelenti, hogy akár fiatalkorú az elkövető, akár idősebb, a bíróság alkalmazza a foglalkozástól eltiltást is, így az ilyen elítélt nem lehet általános, illetve középiskolai tanár, óvodapedagógus, gyermekfelügyelő stb. Különös méltánylást érdemlő esetben, fiatalkorú elkövető esetében a bíróság mellőzheti ezt, ám ilyen ritkán fordul elő – mondta lapunknak Szilágyi László szóvivő.

Megtudtuk: a már jogerősen befejezett ügyekből, illetve a folyamatban lévő nyomozásokból az szűrhető le, hogy a leggyakoribb elkövetési mód az, hogy a sokszor még a 14 évnél is fiatalabb lányt a fiú arra kéri, hogy készítsen magáról pornográf fotót, videót, és azt adja át neki, például küldje el interneten. Az, aki így megszerezte a fotót és azt a telefonján tárolja, olyan bűncselekményt követ el, amelyért 5 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

– Sajnos a fiúk sok esetben nem csak megszerzik és őrizgetik a telefonjukon az ilyen fotókat, videókat, de megmutatják barátaiknak, osztálytársaiknak is. Ebben az esetben az elkövető már 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető – mondta a szóvivő, és hozzátette: ha az elkövető az interneten, például valamelyik közösségi oldalon közzé is teszi a pornográf felvételt, 5–10 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható vele szemben. Ezekből látható, hogy a büntetések nagyon szigorúak a gyermekpornográfia esetében.

A szülők készítenek pornográf képeket

Dr. Szilágyi László elmondta: sajnos az utóbbi időben 1-2 olyan eset is előfordult, amikor a szülő a saját gyermekéről készített pornográf tartalmú videót, amelyet az internetes közösségi oldalon közzétett. Ilyen esetben a bűncselekményért 5–15 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, azaz az ilyen gyermekpornográfiának olyan súlyos a büntetése, mint az emberölés alapesetének.

– A sértetteket – akikről már említettem, hogy a legtöbb esetben lányok – sokszor a kíváncsiság, az ismeretlen iránti vonzalom vezeti akkor, amikor az elkövető kérésére elkészítik, majd el is küldik az elkövetőnek a pornográf fotót, videót. Előfordul, hogy szerelmi kapcsolat van a sértett és az elkövető között, s közös megegyezéssel készítenek a szexuális együttlétükről videót, azonban a kapcsolat megszakadása után jellemzően a fiú az, aki az interneten nyilvánosságra hozza az intim felvételeket, és az ismerősöknek elküldi – ezt nevezi a köznyelv bosszúpornónak.

Nem lehet véglegesen kitörölni

– Mit tehetnek a szülők azért, hogy megelőzzék ezeket az eseteket? – kérdeztük a szóvivőt, aki szerint a potenciális elkövetők, azaz jellemzően a fiúk és a sértettek, azaz a lányok szüleinek is sok ezen a téren a feladatuk.

– A szexuális felvilágosítás először a családban történik meg, mindenki a szülőktől tanulja meg ezeket a dolgokat. Egy kiegyensúlyozott családi légkörben őszinték egymással a családtagok, a gyermek mer a problémáival, kérdéseivel a szülőhöz fordulni, a szülő pedig figyelemmel kíséri gyermekének pszichés, gondolkodásbeli és testi változásait. Az oktatási intézményekben is folyik szexuális felvilágosítás, ahol a védőnő, a pszichológus, az orvos elmagyarázza az ezzel kapcsolatos ismereteket a fiataloknak. Az ilyen bűncselekmények jellemzően az internet és az okostelefonok felhasználásával valósulnak meg, a közösségi oldalak tiltják is az ilyen tartalmak megjelenését, a sértettek tehát külső segítséget is kaphatnak a közösségi oldal üzemeltetőjétől, hiszen sokszor törlik az ilyen felvételeket a közösségi oldalakról.

– Nagyon fontos lenne, hogy a fiatalok tisztában legyenek azzal, hogy az elkészült pornográf felvétel nem törölhető véglegesen, ugyanis ha azt valaki a telefonjára vagy más adathordozóra lementette, az ott megmarad, és bármikor elővehető. Az elkövetők és a potenciális elkövetők pedig azzal legyenek tisztában, hogy büntetés vár rájuk, ráadásul elég szigorú, a büntetett előéletük pedig megnehezíti majd a továbbtanulásukat, később a munkavállalásukat. A foglalkozástól eltiltás szigorú szabályai – ahogy azt említettem – különösen súlyos hátrányt jelenthetnek az elkövetőre a későbbi pályaválasztásakor.

Csupán az első lépés

– A sértettekben és a jövőbeni sértettekben, azaz minden fiatalban tudatosítani kellene, hogy sok esetben a pornográf felvétel elkészítése és annak átadása csupán az első lépés, mert belekerülhetnek egy olyan ördögi körbe, amiből nagyon nehéz kiszállni. Több esetben is előfordult, hogy a sértettről a pornográf felvételt megszerző elkövető később zsarolta őt további képek, felvételek megszerzése érdekében, sőt gyakran előfordul, hogy szexuális szolgáltatás nyújtásáért zsarolja meg a sértettet az elkövető, ami a gyermekpornográfia mellett egy másik szexuális bűncselekmény elkövetését is eredményezheti – hívta fel a fiatalok figyelmét dr. Szilágyi László.

A törvény szerint

Pornográf felvételnek minősül a törvény szerint „másnak vagy másoknak a nemiségét súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon történő ábrázolása”. Az is pornográf felvétel, ha megszerkeszt az elkövető egy képet, például egy ismert pornószínésznő testéhez illeszti egy 18. életévét be nem töltött sértett arcképét. Ezért is ugyanolyan büntetést kaphat, mintha az említett lányról egy valódi, pornográfnak minősülő meztelen képet készített volna.