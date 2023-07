Mentő, rendőr és tűzoltó is érkezett az Inczédy sorra, ahol péntek délután több autó karambolozott. Sérültet is el kellett látni, mert a ráfutásos karambol most nagyobb ütközéssel járt. A gépkocsik az Inczédy soron a Bocskai utca felől haladtak a Szent István utca irányába, amikor tisztázatlan okból a megtorpanó járművekbe egy Renault ütközött, rátolva az előtte haladó Skodát és Opelre, és a sor elején lévő Suzuki sem tudta megúszni a balesetet. A sérültet a mentők ellátták, a rendőrség a sávot a helyszínelés idejére lezárta a forgalom elől, a tűzoltók áramtalanították az autókat. Az anyagi kár becsült nagysága meghaladja az egy millió forintot.