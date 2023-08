Önkéntes katonai szolgálatra várja az érdeklődőket a Magyar Honvédség. Ez a szolgálati forma kiváló lehetőség mindazoknak, akik a haza szolgálata mellett behatóbban szeretnének megismerkedni a hadsereggel és annak működésével, és kipróbálnák magukat a különféle honvédelmi feladatokban. Az önkéntes szolgálatra bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, büntetlen előéletű, elvégezte az általános iskolát, és megfelel a különféle háziorvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon.

Nem akarjuk, hogy elkallódjanak

A szolgálatról Márton Boglárka hadnagy, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Hadkiegészítő és Toborzó Irodájának beosztott tisztje lapunknak elmondta, azokat is tárt karokkal várja a honvédség, akik szeretnének a jövőben a felsőoktatásba jelentkezni, ám a mostani eljárásban nem nyertek felvételt, esetleg úgy döntöttek, egy évvel elhalasztják a jelentkezést.

– Számukra az önkéntes katonai szolgálat azért előnyös, mert felvételi többletpontokat kaphatnak érte, ami a későbbiekben óriási előny lehet a felvételizésnél. Nem szeretnénk, ha a fiatalok elkallódnának, lemondanának a továbbtanulás lehetőségéről. A szolgálattal lefoglaljuk őket arra az időszakra, amíg az újabb jelentkezési lehetőségre várakoznak, ráadásul fizetés is jár a honvédség kötelékében eltöltött időért. Ez lehet minimálbér, ha pedig speciális kiképzést választanak, akkor a garantált bérminimum. Mindez teljes egészében a számlájukon marad, hiszen 25 év alatt a fiatalok mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Azt is fontos kiemelni, hogy a Magyar Honvédség szállást, étkezést és utazási költségtérítést is biztosít, így kiváló lehetőséget kapnak a spórolásra – hívta fel a figyelmet Márton Boglárka hadnagy.

Előny a felvételihez

Arra is kitért, hogy 16, 32, esetleg 64 többletpontot kaphatnak a fiatalok.

– Amennyiben csak az alapkiképzést teljesítik, és a lakóhelyükhöz legközelebbi laktanyában maradnak, 16 pontot kapnak. Ennek duplája is lehet azonban, ha folytatják a kiképzést egy másik, műveleti besorolású laktanyában. A maximális 64 pont az egyéves szolgálatért jár. A jelentkezéseket augusztus 31-éig fogadjuk, a kiképzés pedig szeptember 11-én indul, minden vármegyeszékhelyen, így Nyíregyházán, a 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezrednél is lesz kiképzés. A jelentkezőknek nem kell mást tenni, mint bejönni hozzánk személyesen a toborzóirodába, behozni a személyes iratokat és bizonyítványokat, mi pedig elindítjuk a jelentkezési folyamatot – tudatta Márton Boglárka hadnagy.